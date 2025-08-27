ASSE, LOSC, OL Mercato : un nouveau défenseur de L1 prêt à snober les 3 clubs ! 
OL Mercato : un club qualifié en Ligue des Champions tente Mikautadze !

Georges Mikautadze (OL)
Bastien Aubert
27 août 2025

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Villarreal est passé à l’action pour Georges Mikautadze. Le club espagnol prépare le départ de son joyau Yeremi Pino, en passe de s’engager avec Crystal Palace.

🟥 Rumeur

Ça commence à bouger autour de Georges Mikautadze. Alors que l’OL voit réaliser une dernière grosse vente qui ne sera pas Malick Fofana, Sacha Tavolieri affirme que Villarreal est passé à l’action pour rexcruter le buteur lyonnais. Le club espagnol prépare le départ de son joyau Yeremi Pino, en passe de s’engager avec Crystal Palace.

Dans cette optique, le sous-marin jaune a transmis une offre officielle à l’Olympique Lyonnais pour s’attacher les services de l’international géorgien. Auteur d’une excellente saison avec Metz avant de rejoindre l’OL l’été dernier, Mikautadze s’est rapidement imposé comme l’un des rares points positifs d’un Lyon en difficulté.

Villarreal trop juste pour Mikautadze ?

De leur côté, les Gones doivent vendre pour équilibrer leurs comptes et donner un peu d’air à leur mercato. L’OL n’est pas insensible à l’intérêt de Villarreal, même si le joueur reste une pièce importante du dispositif offensif. La perspective de disputer la Ligue des champions pourrait toutefois séduire Mikautadze et peser lourd dans la balance.

Pour l’instant, le montant de l’offre transmise n’a pas filtré, mais il faudra probablement dépasser les 35 millions d’euros pour convaincre l’OL. Le timing, lui, est serré : il ne reste que quelques jours de mercato, et Villarreal veut boucler rapidement le dossier.

