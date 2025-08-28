FC Nantes – Auxerre : Castro annonce un retour inespéré, une recrue inquiète après Radakovic !

Luis Castro était présent en conférence de presse à deux jours de la réception de l’AJ Auxerre à Nantes pour le compte de la 3e journée de Ligue 1 (19h).

Luis Castro a fait le point ce midi sur l’état de son groupe, à deux jours du prochain rendez-vous des Canaris. Le coach du FC Nantes a confirmé le retour de Fabien Centonze, désormais apte à retrouver la compétition. Une nouvelle rassurante pour les Jaune et Vert, tant l’expérience du latéral droit peut apporter de la stabilité défensive. En revanche, Mathieu Acapandié est toujours bloqué à l’infirmerie et ne sera pas disponible.

Autre dossier qui interpelle : celui de Mickayl Lahdo. Arrivé cet été, le Suédois n’a pas encore intégré les plans de Castro. « Lahdo reste à l’entraînement individuel, il reviendra avec le groupe plus tard », a confié l’entraîneur du FC Nantes. Une mise en route qui suscite déjà quelques inquiétudes chez les supporters, désireux de voir leur nouvelle recrue s’installer rapidement dans la rotation.

Lahdo encore sur le côté

Malgré ce contexte, Castro veut rester positif et insiste sur les progrès offensifs à accomplir : « Je pense qu’avec le temps, ça va venir. Nous avons eu des occasions contre Strasbourg. Maintenant, il faut de meilleures décisions devant le but, on travaille sur ça. »

Le technicien attend donc une réaction de ses attaquants pour concrétiser davantage, tandis que le groupe poursuit son rééquilibrage entre retours progressifs et intégration des recrues.