FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Mohamed, un nouvel attaquant vers Nantes ?

Le feuilleton Mostafa Mohamed continue d’agiter le mercato. Alors que Sky Sports assure que l’attaquant égyptien est devenu la priorité du Panathinaïkos, le FC Nantes dément toute discussion avec le club grec.

🟥 Rumeur

Mostafa Mohamed est au cœur de toutes les rumeurs. Auteur d’une saison en demi-teinte mais toujours précieux dans l’animation offensive du FC Nantes, l’international égyptien garde une belle cote sur le marché. Selon Sky Sports, le Panathinaïkos, qualifié pour les barrages de Ligue des champions, en aurait même fait sa cible numéro 1 pour renforcer son attaque. De quoi mettre le feu aux poudres à quelques jours de la fin du mercato.

Pourtant, du côté du FC Nantes, Ouest-France assure que le discours est clair : aucune discussion n’a été entamée avec le club grec. Les dirigeants canaris n’ont pas l’intention de brader leur attaquant, dont la valeur est estimée à 10 millions d’euros. Un montant jugé élevé par les Grecs, mais qui correspond à la fermeté affichée par les Jaune et Vert.

Reste que si une offre conséquente arrivait sur la table, la donne pourrait changer. Selon David Phelippeau, un transfert de Mohamed ouvrirait automatiquement la porte à un renfort offensif. Pas question pour Luis Castro de se retrouver dépourvu devant alors que le maintien – et pourquoi pas un peu plus – passera forcément par l’efficacité offensive.

« Le coup d’œil de But FC »

« Entre un FC Nantes intransigeant, un Panathinaïkos insistant et un joueur partagé, le dossier Mostafa Mohamed s’annonce comme l’un des plus brûlants de cette fin de mercato… avec Matthis Abline ! »