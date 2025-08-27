FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Mohamed, un nouvel attaquant vers Nantes ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Mohamed, un nouvel attaquant vers Nantes ?

Mostafa Mohamed (FC Nantes)
Bastien Aubert
27 août 2025

Le feuilleton Mostafa Mohamed continue d’agiter le mercato. Alors que Sky Sports assure que l’attaquant égyptien est devenu la priorité du Panathinaïkos, le FC Nantes dément toute discussion avec le club grec. 

🟥 Rumeur

Mostafa Mohamed est au cœur de toutes les rumeurs. Auteur d’une saison en demi-teinte mais toujours précieux dans l’animation offensive du FC Nantes, l’international égyptien garde une belle cote sur le marché. Selon Sky Sports, le Panathinaïkos, qualifié pour les barrages de Ligue des champions, en aurait même fait sa cible numéro 1 pour renforcer son attaque. De quoi mettre le feu aux poudres à quelques jours de la fin du mercato.

Pourtant, du côté du FC Nantes, Ouest-France assure que le discours est clair : aucune discussion n’a été entamée avec le club grec. Les dirigeants canaris n’ont pas l’intention de brader leur attaquant, dont la valeur est estimée à 10 millions d’euros. Un montant jugé élevé par les Grecs, mais qui correspond à la fermeté affichée par les Jaune et Vert.

Reste que si une offre conséquente arrivait sur la table, la donne pourrait changer. Selon David Phelippeau, un transfert de Mohamed ouvrirait automatiquement la porte à un renfort offensif. Pas question pour Luis Castro de se retrouver dépourvu devant alors que le maintien – et pourquoi pas un peu plus – passera forcément par l’efficacité offensive.

« Le coup d’œil de But FC »

« Entre un FC Nantes intransigeant, un Panathinaïkos insistant et un joueur partagé, le dossier Mostafa Mohamed s’annonce comme l’un des plus brûlants de cette fin de mercato… avec Matthis Abline ! »

FC NantesMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet