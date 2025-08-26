Mercato : Sinayoko rêve du RC Lens et ne s’est pas entraîné à Auxerre ! 
FC Nantes Mercato : coup de théâtre monumental pour Bella-Kotchap !

Armel Bella-Kotchap lors de son passage au PSV Eindhoven.
Bastien Aubert
26 août 2025

Alors que tout semblait ficelé avec le FC Nantes, Armel Bella-Kotchap (Southampton, 23 ans) a finalement choisi une autre destination.

🟥 Rumeur

Le FC Nantes va devoir oublier Armel Bella-Kotchap. Selon Alfredo Pedulla, le défenseur allemand devait rallier les bords de l’Erdre mais une surenchère surprise de l’Hellas Vérone a changé la donne. Attendu en Italie ce soir pour sa visite médicale, Bella-Kotchap a snobé le FCN, laissant les Canaris dans l’incertitude à quelques jours de la fin du mercato.

Un coup de théâtre qui a tout d’un camouflet pour le FC Nantes, victime d’une offre plus attractive en Italie. S’il satisfait à la visite médicale, le joueur de 23 ans paraphera son contrat dans la foulée et dira adieu aux Canaris. Un revirement qui illustre la difficulté pour le FC Nantes de rivaliser avec les clubs étrangers, capables de séduire les joueurs au dernier moment.

Pour les supporters des Canaris, la déception serait alors grande. Bella-Kotchap, qui aurait pu renforcer une défense fébrile depuis le début de saison, va filer sous le nez du FC Nantes alors qu’il avait été érigé comme le successeur de Nicolas Pallois. 

« Le coup d’œil de But FC »

« Forcément déçu par la tournure risible de ce dossier, qu’ils comptaient mener à bien cette semaine, les dirigeants du FC Nantes devront désormais réactiver d’autres pistes pour se renforcer avant la fermeture du mercato, avec l’obligation de trouver rapidement un plan B. En auront-ils vraiment le temps ? »

FC NantesMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

