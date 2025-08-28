FC Nantes Mercato : Gustavo Puerta, qui es-tu ?

ASSE Mercato : Rennes insiste, offre juteuse refusée pour Stassin ! 
28 août 2025

Le FC Nantes s’active en coulisses sur le marché des transferts avec un nouvel objectif en vue. Après l’échec du dossier Armel Bella-Kotchap en défense, le club se concentre sur le renfort du milieu. Les Canaris s’intéressent à Gustavo Puerta, jeune talent du Bayer Leverkusen, pour apporter ce dynamisme tant recherché dans l’entrejeu. Qui est-il ?

Le contexte du mercato nantais

Les ambitions du FC Nantes restent élevées en ce mercato. Sous la houlette de Luis Castro, le club cherche à répondre à ses besoins urgents au cœur du jeu. Le raté avec Bella-Kotchap a renforcé l’idée qu’il faut agir vite et bien. L’attention du staff se porte désormais sur un profil différent, tourné vers la Bundesliga où un certain Gustavo Puerta attire les regards.

Qui est Gustavo Puerta ?

Gustavo Puerta, 22 ans, est un milieu central colombien doté d’une polyvalence intéressante. Passé par Bogotá FC, puis 1.FC Nürnberg et Bayer Leverkusen, il a récemment vu son prêt à Hull City tomber à l’eau, suite aux restrictions des Tigers sur le marché. Le joueur reste sous contrat avec Leverkusen jusqu’en 2028 et possède une valeur marchande de 3,5 millions d’euros en juin 2025.

En 72 matches professionnels, Puerta a inscrit 4 buts et offert 2 passes décisives, preuve de son implication des deux côtés du terrain. Sa capacité à s’adapter à plusieurs styles de jeu, en championnat anglais ou allemand, fait aujourd’hui de lui un renfort de choix pour le FC Nantes.

Une vive concurrence pour le Colombien

L’intérêt nantais ne passe pas inaperçu en Europe. Plusieurs clubs surveillent de près le cas de Gustavo Puerta. Outre les Canaris, le marché s’anime autour du Colombien :

  • Schalke 04
  • Hoffenheim
  • PAOK Salonique
  • Copenhague

La concurrence est donc importante et l’opération pour attirer Puerta nécessitera sans doute de l’audace et de la rapidité.

Les prochains enjeux pour le FC Nantes

Cette nouvelle piste venue d’Allemagne met en lumière la capacité du club à rebondir après l’échec Bella-Kotchap. Le recrutement de Puerta serait un signal fort pour la suite du mercato. Il permettrait au FC Nantes de s’inscrire dans une dynamique ambitieuse, tout en se positionnant efficacement face à la concurrence européenne.

Le dossier Puerta devient prioritaire. Pour les Canaris, l’enjeu est désormais de conclure rapidement afin de ne pas laisser filer un profil aussi prometteur vers d’autres destinations.

