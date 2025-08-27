FC Nantes Mercato : un milieu de Bundesliga dans le viseur

Le FC Nantes s’activerait pour renforcer son milieu de terrain et lorgnerait de nouveau du côté de l’Allemagne…

🟥 Rumeur

Le FC Nantes pensait tenir son renfort défensif avec Armel Bella-Kotchap, jeune international allemand prêté la saison passée au PSV Eindhoven par Southampton. Mais l’opération a échoué dans les dernières étapes des négociations, laissant un goût amer au staff et à la cellule de recrutement. Résultat : à moins d’une semaine de la fin du mercato, le FCN a vu le joueur rejoindre l’Hellas Vérone et doit se tourner vers d’autres pistes.

L’Équipe confirme que le FC Nantes, bien que pourvu à ce poste, continue de scruter le marché des défenseurs centraux. Mais le FCN a aussi d’autres besoins et d’après les informations de Fussball Transfers, les Canaris ont pris des renseignements auprès du Bayer Leverkusen pour Gustavo Puerta.

Puerta (Leverkusen) ciblé

Le milieu colombien (22 ans) a disputé 30 matches (1 but) avec Hull City la saison dernière, en prêt. Il devait rester au sein du club de Championship mais celui-ci est interdit de recrutement et son transfert a été annulé. Puerta est retourné à Leverkusen. Dans ce dossier, Nantes serait en concurrence avec Schalke 04, Hoffenheim, le PAOK Salonique et le FC Copenhague. A suivre…