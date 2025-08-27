FC Nantes Mercato : Castro attend toujours un patron en défense

Alors qu’Armel Bella-Kotchap devait renforcer la défense, le deal a finalement capoté, laissant les dirigeants du FC Nantes face à une urgence : trouver un nouveau défenseur central avant la fermeture du marché.

🟥 Rumeur

Le FC Nantes pensait tenir leur renfort défensif avec Armel Bella-Kotchap, jeune international allemand prêté la saison passée au PSV Eindhoven par Southampton. Mais l’opération a échoué dans les dernières étapes des négociations, laissant un goût amer au staff et à la cellule de recrutement. Résultat : à moins d’une semaine de la fin du mercato, le FCN a vu le joueur rejoindre l’Hellas Vérone et doit se tourner vers d’autres pistes.

L’Équipe confirme que le FC Nantes, bien que pourvu à ce poste, continue de scruter le marché des défenseurs centraux. Le club veut un défenseur capable de s’intégrer rapidement et d’apporter une vraie solidité derrière. L’an dernier, la défense nantaise avait trop souvent souffert de fébrilité, et Luis Castro comme ses dirigeants savent que la saison passera par une base arrière plus stable. L’échec du dossier Bella-Kotchap accentue donc la pression sur les recruteurs.

À ce titre, le FC Nantes pourrait s’orienter vers un joueur en quête de temps de jeu dans un grand club européen ou miser sur un élément de Ligue 1/Ligue 2 plus abordable financièrement. L’idée d’un prêt avec option d’achat reste également privilégiée, afin de limiter les risques économiques.

« Le coup d’œil de But FC »

« Dans un mercato déjà marqué par l’incertitude autour de Mostafa Mohamed et les ajustements offensifs, ce nouveau contretemps complique la fin d’été du FC Nantes. La dernière ligne droite du mercato s’annonce tendue du côté de la Beaujoire. Après l’échec Bella-Kotchap, le FCN n’a plus le droit à l’erreur. »