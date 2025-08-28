FC Nantes Mercato : c’est non pour Diego Carlos, un ailier de L1 relancé ? 

Le FC Nantes doit revoir ses plans pour renforcer sa défense centrale. Le retour de Diego Carlos, n’est pas d’actualité. En revanche, les Canaris continuent de scruter le marché pour renforcer son attaque : la piste Michal est toujours d’actualité.

🟥 Rumeur

Le mercato est loin d’être terminé au FC Nantes : en défense, au milieu et en attaque, les chantiers restent ouverts. Selon Ouest-France, un retour de Diego Carlos à la Jonelière n’est à ce titre « pas dans les cordes financièrement », souligne le journaliste David Phelippeau. Le défenseur brésilien, passé par le FC Nantes entre 2016 et 2020 avant de rejoindre Séville, ne fera donc pas son retour en Loire-Atlantique cet été.

En parallèle, le FC Nantes cherche toujours à renforcer son secteur offensif, notamment sur les ailes. Dans ce contexte, la piste menant au Monégasque Michal reste active. Le jeune joueur continue de susciter l’intérêt des dirigeants nantais, même si le Stade Brestois s’est lui aussi positionné sur ce dossier. L’objectif du FCN est clair : obtenir un renfort capable d’apporter vitesse et percussion sur les côtés pour dynamiser l’attaque et soulager son effectif actuel.

Avec la fin du mercato qui approche à grands pas, chaque décision devient cruciale. Le FC Nantes doit jongler entre contraintes financières et besoins sportifs pour parvenir à ses objectifs.

« Le coup d’œil de But FC »

« Vu les incertitudes autour des cas Mohamed et Abline, le FC Nantes serait bien inspiré de se montrer réactif pour conclure un dossier offensif avant la clôture officielle du marché estival. »