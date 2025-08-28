ASSE Mercato : séduit, un milieu passe sous le nez des Verts ! 

Alors que le mercato d’été touche à sa fin, l’ASSE doit encore boucler plusieurs dossiers pour renforcer son effectif. Si certaines priorités ont été adressées avec sérieux, d’autres opportunités ont échappé au club.

L’ASSE cherche encore à consolider son milieu de terrain. L’absence prolongée de Pierre Ekwah oblige les dirigeants à envisager le recrutement d’un milieu défensif supplémentaire. Ce renfort est jugé prioritaire pour rééquilibrer l’équipe, surtout si Benjamin Bouchouari venait à quitter le Forez dans les prochains jours.

En parallèle, l’ASSE réfléchit à un meneur de jeu. Enzo Bardeli est régulièrement évoqué comme une piste crédible, mais il n’est pas le seul profil étudié. Selon Peuple Vert, Dominik Fitz a longtemps figuré sur la liste des cibles. À 26 ans, l’Autrichien sortait d’une saison épatante : 13 buts et 14 passes décisives, une régularité qui en faisait l’un des joueurs les plus attractifs de son championnat. Le projet stéphanois avait même séduit Fitz, prêt à tenter l’aventure en Ligue 2.

Pourtant, l’ASSE n’a pas été assez rapide. Début août, le club a mis fin aux discussions, laissant le joueur libre de choisir sa prochaine destination. Résultat : Fitz s’est engagé en MLS, du côté du Minnesota United, et ne rejoindra pas le Forez. Une opportunité manquée pour les Verts, qui devront désormais se tourner vers d’autres options pour sécuriser leur milieu défensif avant la fermeture du mercato.

« Cette mésaventure illustre les difficultés de l’ASSE à concrétiser certains dossiers cet été. Reste à savoir si le club tentera de revenir sur d’autres pistes similaires dans les derniers jours de mercato, pour ne pas laisser de zones du terrain insuffisamment couvertes. »