PSG Mercato : une figure de l’OM a mis un immense stop aux Qataris !

Samir Nasri
Bastien Aubert
28 août 2025

L’été 2011 marque un tournant pour le football français. Au cœur de la révolution du Paris Saint-Germain, Samir Nasri décline une offre de rejoindre le club de la capitale, alors que le projet QSI s’apprête à bouleverser la Ligue 1. Pourquoi l’ancien prodige de l’OM n’a-t-il jamais cédé aux sirènes parisiennes ? Plongée au cœur d’une décision aussi forte que singulière.

Un été 2011 décisif pour Nasri

L’arrivée des investisseurs qataris à Paris rebat les cartes du championnat : salaires XXL, ambitions européennes, noms clinquants. Dans ce contexte brûlant, Nasri attire l’attention des nouveaux décideurs parisiens. Alors au sommet de sa carrière, il vient d’enchaîner les saisons remarquées avec Arsenal.

Mais en coulisses, une histoire inattendue se joue. Leonardo, alors l’homme fort du PSG, entre en contact direct avec Nasri. L’ancien Marseillais sent le vent tourner dans le football français… et reste pourtant sur ses gardes.

Le coup de fil de Leonardo

Tout commence par un simple appel. “Leonardo m’avait appelé plus tôt. À l’époque, il était entraîneur de l’Inter, on discutait beaucoup du club, ça passait bien.” raconte Nasri au micro de RMC Sport.

Mais Leo ne lâche rien. Quelques semaines plus tard, il recontacte Nasri avec une proposition nette : “Arrête de discuter avec l’Inter, fini.” La raison ? Leonardo vient de devenir directeur du football au PSG. Il veut faire de Nasri un pion majeur du nouveau projet parisien.

  • Leonardo dévoile le projet QSI à Nasri
  • Communication directe et insistante
  • Objectif : attirer une star française pour lancer la nouvelle ère

Le choix du cœur : fidèle à l’OM

L’histoire prend une autre dimension lorsque Nasri refuse, droit dans ses bottes : “Non Leo, ce n’est pas possible.” Le PSG veut frapper fort, mais le cœur du joueur appartient à Marseille. À cet instant, même l’intervention d’Arsène Wenger – alors coach d’Arsenal – ne fait pas flancher l’international français.

“Même Arsène me poussait vers Paris, mais je lui ai dit : ‘Ce n’est pas possible coach, je ne peux pas faire ça.’ Ce n’était juste pas possible.” La fidélité marseillaise l’emporte sur tout. Pour Nasri, traverser la frontière, c’est trahir son histoire et celle de tout un peuple supporter.

  • Refus catégorique malgré la pression sportive et financière
  • Attachement viscéral à l’OM évoqué sans détour
  • Un choix identitaire plus qu’un choix de carrière

Dix ans plus tard, cette fidélité continue de nourrir le respect sur la Canebière. D’ailleurs, lorsque l’ex-international évoque son avenir, il parle d’un seul club de cœur (Samir Nasri annonce son ambition d’entraîner l’OM).

En bref : la carrière de Samir Nasri

Aujourd’hui, Samir Nasri a tiré sa révérence sur les terrains, après avoir brillé à l’OM, Arsenal ou encore Manchester City. Il occupe désormais un autre terrain de jeu : celui du commentaire, en tant que consultant reconnu sur Canal+.

Ce week-end, son documentaire “Samir Nasri : Rebelle” est diffusé, offrant un regard sans filtre sur son parcours. À chaque étape, l’empreinte marseillaise reste indélébile : du gamin du centre de formation à celui qui, un été 2011, a dit non au Paris Saint-Germain – et écrit, à sa manière, une page à part du football français.

Pour ceux qui s’interrogent sur d’autres épisodes marquants de la carrière de l’ex-Bleu, un détour par le chapitre sur la rivalité avec Kylian Mbappé permet de saisir toutes les facettes de la personnalité Nasri.

