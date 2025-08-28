ASSE : Horneland frappé par une cascade de coups durs avant Grenoble !
ASSE : Horneland frappé par une cascade de coups durs avant Grenoble !

L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Laval.
Bastien Aubert
28 août 2025

L’AS Saint-Étienne aborde la réception du Grenoble Foot 38 (samedi, 20h) avec une série de coups durs qui compliquent fortement la préparation d’Eirik Horneland. 

Si Eirik Horneland peut enfin compter sur le retour de Maxime Bernauer, le coach de l’ASSE doit en revanche composer avec de nombreuses absences, notamment sur le flanc gauche. La tuile la plus lourde concerne Ebenezer Annan. Sorti blessé face à Boulogne-sur-Mer et aperçu en attelle à la cheville, le Ghanéen est désormais fixé : il sera forfait environ quatre semaines. Un véritable coup dur pour les Verts, déjà privés de Dennis Appiah, également sur le flanc pour plusieurs semaines.

Moueffek incertain, Davitashvili malade !

Le coach stéphanois devra aussi faire sans Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, toujours écartés du groupe en attendant une issue à leur situation contractuelle. Au milieu, le dossier Pierre Ekwah prend une tournure inquiétante. Le joueur, aux abonnés absents depuis plusieurs semaines, n’a toujours pas donné de nouvelles au club. Le feuilleton reste totalement bloqué. Quant à Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan, ils ont repris la course et s’approchent d’un retour, mais ne seront pas encore disponibles pour le choc de samedi.

Aïmen Moueffek, touché à la cheville en début de semaine, est lui incertain. « C’est du 50/50 », a reconnu Horneland, qui décidera au dernier moment de l’intégrer ou non au groupe. Enfin, Zuriko Davitashvili, malade, pourrait lui aussi manquer à l’appel, ce qui compliquerait encore davantage les choix offensifs stéphanois.

ASSEGrenoble Foot 38Ligue 2
#A la une#AVANT-MATCH#CONFÉRENCE DE PRESSE

