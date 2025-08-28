ASSE Mercato : séduit, un milieu passe sous le nez des Verts ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone Mercato : Fermin Lopez, le coup de fil qui fait trembler le Barça

Fermin Lopez (FC Barcelone)
Bastien Aubert
28 août 2025

Le futur de Fermin Lopez au FC Barcelone reste incertain et commence à créer des remous au sein du club catalan. La faute à Chelsea, qui fait douter le prodige espagnol.

🟧 Piste crédible

Le FC Barcelone tremble au sujet de Fermin Lopez. Si Hansi Flick compte sur lui cette saison, un départ vers Chelsea est en train de prendre forme dans le dos du club catalan. Selon José Alvarez, sur El Chiringuito, le milieu espagnol serait en effet tenté par un départ chez les Blues, et son silence vis-à-vis de son club actuel alimente les interrogations.

« On m’a raconté que le joueur est anxieux et inquiet au sujet de sa situation », explique le journaliste d’El Chiringuito. De retour des Baléares hier, Fermin a été contacté par Chelsea. En parallèle, un représentant du Barça a tenté de joindre le joueur pour comprendre l’intérêt du club anglais. La réponse ? Aucune. Toute la journée, Lopez a discuté avec les Blues, mais il n’a pas daigné répondre au Barça, laissant le club dans le flou total sur ses intentions.

Un salaire quasi triplé pour Fermin Lopez ?

Au sein de la direction catalane, ce silence est interprété comme un signe de doute. Le Barça ignore si Lopez souhaite réellement rester, et cette incertitude pourrait compliquer la planification de l’effectif pour la saison en cours. Pour un club qui cherche à sécuriser ses jeunes talents et à stabiliser son milieu de terrain, chaque départ potentiel représente un casse-tête.

Fermin, encore très jeune, dispose pourtant d’un profil prometteur et d’une marge de progression importante. Sa décision dans les prochains jours sera déterminante pour le Barça, mais aussi pour Chelsea, qui pourrait voir l’Espagnol rejoindre la Premier League et renforcer son milieu offensif. Pour le convaincre, son salaire pourrait passer de 6 à 15 millions d’euros par an ! 

« Le coup d’œil de But FC »

« Le feuilleton Fermin Lopez est loin d’être terminé, et le Barça attend désormais des signes clairs de son joueur pour savoir s’il pourra compter sur lui ou s’il doit se préparer à un départ inattendu. Ce qui le fait réfléchir : un salaire quasi triplé, un statut de titulaire et des chances d’assurer sa place à la Coupe du Monde 2026 avec un temps de jeu plus important qu’à Barcelone. »

FC BarceloneMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet