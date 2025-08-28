FC Barcelone Mercato : Fermin Lopez, le coup de fil qui fait trembler le Barça

Le futur de Fermin Lopez au FC Barcelone reste incertain et commence à créer des remous au sein du club catalan. La faute à Chelsea, qui fait douter le prodige espagnol.

🟧 Piste crédible

Le FC Barcelone tremble au sujet de Fermin Lopez. Si Hansi Flick compte sur lui cette saison, un départ vers Chelsea est en train de prendre forme dans le dos du club catalan. Selon José Alvarez, sur El Chiringuito, le milieu espagnol serait en effet tenté par un départ chez les Blues, et son silence vis-à-vis de son club actuel alimente les interrogations.

« On m’a raconté que le joueur est anxieux et inquiet au sujet de sa situation », explique le journaliste d’El Chiringuito. De retour des Baléares hier, Fermin a été contacté par Chelsea. En parallèle, un représentant du Barça a tenté de joindre le joueur pour comprendre l’intérêt du club anglais. La réponse ? Aucune. Toute la journée, Lopez a discuté avec les Blues, mais il n’a pas daigné répondre au Barça, laissant le club dans le flou total sur ses intentions.

Un salaire quasi triplé pour Fermin Lopez ?

Au sein de la direction catalane, ce silence est interprété comme un signe de doute. Le Barça ignore si Lopez souhaite réellement rester, et cette incertitude pourrait compliquer la planification de l’effectif pour la saison en cours. Pour un club qui cherche à sécuriser ses jeunes talents et à stabiliser son milieu de terrain, chaque départ potentiel représente un casse-tête.

Fermin, encore très jeune, dispose pourtant d’un profil prometteur et d’une marge de progression importante. Sa décision dans les prochains jours sera déterminante pour le Barça, mais aussi pour Chelsea, qui pourrait voir l’Espagnol rejoindre la Premier League et renforcer son milieu offensif. Pour le convaincre, son salaire pourrait passer de 6 à 15 millions d’euros par an !

« Le coup d’œil de But FC »

« Le feuilleton Fermin Lopez est loin d’être terminé, et le Barça attend désormais des signes clairs de son joueur pour savoir s’il pourra compter sur lui ou s’il doit se préparer à un départ inattendu. Ce qui le fait réfléchir : un salaire quasi triplé, un statut de titulaire et des chances d’assurer sa place à la Coupe du Monde 2026 avec un temps de jeu plus important qu’à Barcelone. »