FC Barcelone Mercato : Flick réclame cette recrue d’urgence à Laporta !

À quelques jours de la fin du mercato, le FC Barcelone pourrait encore frapper un dernier coup. Hansi Flick aurait demandé à sa direction l’arrivée d’un défenseur central supplémentaire pour renforcer un secteur où il estime manquer de garanties.

🟥 Rumeur

Depuis son arrivée au FC Barcelone l’été dernier, Hansi Flick scrute attentivement son effectif. S’il apprécie le potentiel de Ronald Araújo, la régularité de Jules Koundé et le talent de Pau Cubarsi, le technicien allemand estime que son arrière-garde manque de profondeur, surtout après une saison où les blessures ont coûté cher au Barça. Il veut éviter de se retrouver pris au dépourvu si un de ses titulaires venait à manquer plusieurs semaines.

Selon Gerard Romero, Flick a donc réclamé à Joan Laporta un nouveau patron en défense. Les Blaugrana travaillent donc sur différentes pistes, avec une priorité donnée à un joueur capable de s’imposer rapidement et de concurrencer les cadres déjà en place. Le profil recherché est clair : un défenseur puissant, fiable dans les duels, à l’aise dans la relance et avec une certaine expérience européenne.

Le Barça n’a pas remplacé Martinez

Le timing reste toutefois serré. Le mercato ferme dans quelques jours et le Barça doit composer avec des finances toujours limitées. La direction sportive explore la possibilité d’un prêt avec option d’achat, une formule déjà utilisée cet été pour d’autres recrues.

Dans le sens des départs, Jijantes croit savoir que Deco a rencontré hier les directeurs sportifs de Majorque pour parler d’Hector Fort, Dani Rodriguez et Jan Virgili. Le club des Baléares s’intéresse à eux tous et pourrait sortir le chéquier d’ici à la fin du mercato estival.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si le début de saison du FC Barcelone est réussit, avec deux victoires en deux matches, Flick sait que le départ d’Iñigo Martinez vers l’Arabie Saoudite n’a pas été compensé. Et il était l’un des piliers de la défense blaugrana la saison dernière… »