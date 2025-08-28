OM : le petit pactole que touchera le club en Ligue des Champions 
OM : le petit pactole que touchera le club en Ligue des Champions 

Pablo Longoria (OM)
Bastien Aubert
28 août 2025

L’UEFA a dévoilé la répartition des revenus pour la Ligue des Champions 2025/2026 : un véritable pactole qui pourrait changer le visage des finances de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille, de retour en Ligue des Champions, a toutes les raisons de se frotter les mains. L’UEFA a dévoilé la répartition des revenus pour la campagne 2025/2026 et  un véritable pactole attend l club phocéen.

Un chèque fixe de 18,6 M€

Dès leur qualification, les hommes de Roberto De Zerbi empochent un chèque fixe de 18,6 M€. À cela s’ajoutent 6 M€ garantis pour leur participation à la phase initiale, sans jouer le moindre match. Mais chaque performance peut faire exploser le compteur : 2,1 M€ par victoire et 700 000 € par match nul.

Le jackpot se situe évidemment dans les phases finales. Si l’OM atteint les huitièmes de finale, ce sont 11 M€ supplémentaires qui tomberont. En cas de quart de finale, le club empocherait 12,5 M€ de plus, puis 15 M€ pour une demi-finale. Une qualification en finale garantirait 18,5 M€, et une victoire rapporterait un bonus stratosphérique de 25 M€.

La billetterie va exploser

Concrètement, si les Marseillais signent un parcours européen héroïque, les caisses de l’OM pourraient être remplies comme rarement dans son histoire récente. Et encore, ces chiffres n’intègrent pas les recettes de billetterie, les droits TV additionnels ni l’impact marketing d’un tel parcours.

Pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, la Ligue des Champions n’est donc pas qu’un objectif sportif : c’est aussi une planche à billets capable de donner un nouvel élan au projet olympien. Plus que jamais, chaque but, chaque victoire, chaque qualification pèsera autant dans les comptes de l’OM que dans le cœur des supporters.

