OM Mercato : après Ceballos, Marseille veut encore piocher au Real Madrid !

L’échec du dossier Dani Ceballos n’aurait pas refroidi l’Olympique de Marseille. Après avoir vu le milieu espagnol se rapprocher du Betis Séville, les dirigeants olympiens scrutent toujours le Real Madrid…

🟥 Rumeur

L’été phocéen est loin d’être calme. Alors que les discussions avec Dani Ceballos semblaient bien engagées, tout s’est effondré à la dernière minute avec l’irruption du Betis. Résultat : l’OM a perdu un renfort espéré au milieu de terrain. Mais plutôt que de tourner la page madrilène, Pablo Longoria et Mehdi Benatia auraient décidé d’explorer une nouvelle piste au sein de la Casa Blanca. Selon Defensa Central, site pro madrilène, la cible s’appelle Endrick, 19 ans.

Encore en convalescence après une blessure, l’attaquant auriverde peine à trouver une place dans la rotation du Real Madrid. Son temps de jeu est menacé par l’explosion de Gonzalo García, auteur d’un Mondial des clubs impressionnant. De quoi laisser entrevoir une opportunité pour l’OM, qui surveille attentivement son évolution en ce début de saison.

Si d’ici janvier 2026 Endrick n’a pas accumulé suffisamment de minutes, DC croit savoir qu’il pourrait être tenté par un départ temporaire pour ne pas compromettre ses chances d’aller à la Coupe du monde avec le Brésil. Carlo Ancelotti a d’ailleurs prévenu son ancien protégé : il doit jouer régulièrement pour espérer une place dans la Seleção.

L’OM, dans cette optique, pourrait dégainer une offre de prêt, une formule idéale pour donner à l’attaquant du temps de jeu sans engagement sur le long terme. Un scénario qui arrangerait aussi le Real Madrid, allégeant un secteur offensif particulièrement fourni et facilitant les choix de Xabi Alonso.

« Le coup d’œil de But FC »

« Avec Endrick, on est très clairement dans la rumeur bankable pour les médias espagnols, sui surfe sur l’intérêt de l’OM pour Dani Ceballos pour relancer la rumeur Endrick. Si l’attaquant brésilien a pu un temps intéresser le club phocéen, son secteur offensif semble suffisamment fourni pour éviter de miser sur un joueur blessé et sans régularité. »