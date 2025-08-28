ASSE Mercato : le Stade Rennais oublie Stassin avec deux attaquants ! 
OM Mercato : le dossier Ceballos (Real Madrid) n’est pas refermé ! 

Dani Ceballos (Real Madrid)
Bastien Aubert
28 août 2025

Annoncé partant pour rejoindre l’OM, Dani Ceballos (Real Madrid, 29 ans) semblait avoir dit non aux Phocéens. Mais dans ce mercato où tout va très vite, la piste n’est peut-être pas totalement enterrée. 

🟥 Rumeur

Depuis trois jours, le nom de Dani Ceballos anime les débats sur la Canebière. Le milieu de terrain du Real Madrid, 29 ans, en quête de temps de jeu, a été approché par l’Olympique de Marseille. Le club phocéen avait même trouvé un terrain d’entente avec la Casa Blanca autour d’un prêt avec option d’achat, preuve d’un dossier bien avancé. Mais hier, coup de froid : Ceballos aurait traîné des pieds, incapable de se projeter à Marseille, préférant réfléchir encore sur son avenir.

Selon des médias espagnols, l’ancien joueur d’Arsenal ne manquerait pas de prétendants, notamment le Betis Séville, son club formateur, qui rêve de le rapatrier. Et c’est peut-être là que le bât blessait pour l’OM : malgré l’attractivité du projet marseillais, le cœur du joueur balance entre l’envie de retrouver ses racines et la possibilité de relever un défi inédit en Ligue 1.

Sauf que Fabrizio Romano explique qu’il n’y a rien entre le Betis et Ceballos « malgré des liens fantastiques. » Du côté de l’OM, on ne ferme pas totalement la porte. L’Équipe souligne même que la direction olympienne, fidèle à sa stratégie opportuniste, reste attentive au moindre retournement de situation. Et avec un mercato où les lignes bougent d’heure en heure, rien ne dit que Ceballos n’apparaisse pas à nouveau sur les tablettes dans les prochains jours. Un feuilleton à suivre…

« Le coup d’œil de But FC »

« Même si un retournement de situation semble totalement improbable, il ne faut jamais dire jamais en période de transferts. Le récent feuilleton Rabiot l’a encore prouvé à l’OM… »

