OM Mercato : après Dani Ceballos, accord trouvé pour Hamed Traoré !

Le Mercato s’emballe vraiment à l’OM !

Selon RMC, Dani Ceballos devrait rejoindre l’OM. Le milieu de terrain espagnol, qui n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid cette saison, va prendre la direction de la Canebière sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Celle-ci serait fixée autour de 15 millions d’euros, un montant jugé accessible par la direction olympienne au regard du talent et de l’expérience du joueur.

Traoré va signer 5 ans à l’OM

À 29 ans, Ceballos a tout du renfort idéal pour Roberto De Zerbi : capable de jouer en relayeur comme en meneur de jeu, doté d’une vision et d’une qualité technique au-dessus de la moyenne, l’international espagnol viendrait apporter créativité et maîtrise au milieu marseillais, souvent pointé du doigt pour son manque de régularité.Mais ce n’est pas tout. Cette arrivée devrait en cacher une autre. Selon Foot Mercato, l’OM et Bournemouth ont en effet trouvé un accord pour la venue d’Hamed Traoré, sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Le milieu offensif, auteur d’une grosse saison en L1 l’an dernier avec Auxerre, parapherait un contrat de 5 ans. A suivre…