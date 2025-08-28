OM Mercato : Véronique Rabiot fait volte-face, Adrien doit rester à Marseille ! 
Véronique Rabiot
Bastien Aubert
28 août 2025

Selon La Gazzetta Dello Sport, le feuilleton Adrien Rabiot pourrait connaître un nouveau rebondissement, mais pour l’instant, c’est l’Olympique de Marseille qui tient les cartes. 

🟥 Rumeur

L’avenir d’Adrien Rabiot n’est pas encore réglé.Selon La Gazzetta dello Sport, Milan a tenté de convaincre l’entourage du milieu de terrain français avec un contrat d’au moins deux ans, assorti d’un salaire compris entre 5 et 6 millions d’euros par an. Une proposition refusée, car Véronique Rabiot souhaiterair que son fils reste à l’OM.

Le club lombard a eu un contact direct avec l’entourage du joueur pour présenter son offre. Mais la mère et conseillère d’Adrien Rabiot a clairement fait savoir que son fils n’envisage pas de quitter la Canebière cet été. Une décision qui laisse Milan sur sa faim et maintient l’OM dans une position de force sur ce dossier sensible. À ce titre, Nicolo Schira confirme à mots couverts et affirme que Max Allegri donne désormais la priorité à l’arrivée d’un défenseur central.

L’OM attend des excuses par écrit

Les dirigeants marseillais, de leur côté, n’ont pas oublié certains propos tenus dans les médias ces dernières semaines et attendent désormais des excuses officielles du clan Rabiot, de préférence par écrit. L’OM souhaite ainsi clarifier les relations avec l’entourage du joueur et préserver l’équilibre au sein de l’effectif.

Pour l’OM, conserver Rabiot serait non seulement un choix sportif stratégique, mais aussi un signal fort envoyé aux autres joueurs et à leurs agents : Marseille ne se laisse pas dicter ses décisions. Le feuilleton est loin d’être clos et pourrait connaître encore quelques rebondissements d’ici la fin du mercato.

« Le coup d’œil de But FC »

« Quand on dit qu’il ne faut jamais dire jamais dans le monde du football, surtout en période de transferts, voilà la preuve apportée par La Gazzetta dello Sport. Attention toutefois à savoir lire entre les lignes pour démêler du faux : pour l’heure, Adrien Rabiot n’a toujours pas parlé. »

