Zapping But! Football Club Top 10 : 18 eme journée de Ligue 1 Uber Eats

La défaite face à Nice en 8e de finale de Coupe de France ainsi que le jeu du club de la Capitale crispe les supporters à l'approche du grand rendez-vous face au Real Madrid dans moins de deux semaines. A côté de ça, Mauricio Pochettino doit gérer quelques cas sensibles à l'infirmerie... Et on reparle de Zinédine Zidane pour le remplacer.

PSG : les ultras mettent un énorme coup de pression avant le Real Madrid, Messi ciblé ?

PSG : très grosse inquiétude pour Messi avant le Real Madrid

PSG : on en sait plus sur l'état de santé de Neymar et Sergio Ramos

PSG - Mercato : l’émir du Qatar sort l’artillerie lourde pour attirer Zidane

PSG : l’émir du Qatar douché par Zidane !

Mercato

FC Barcelone - Mercato : Messi a empêché le départ d'un joueur du PSG au Barça

PSG, FC Barcelone, Real Madrid : Müller claque la porte du Bayern à Haaland, un autre club le lâche !

Real Madrid - Mercato : Cristiano Ronaldo va coûter une recrue de talent au Stade Rennais

OM - Mercato : le Real Madrid débarque sur le nouveau chouchou des supporters

OM - Mercato : Longoria a tenté de faire revenir un chouchou des supporters

ASSE - Mercato : une ancienne piste du Barça et de l'OM a refusé les Verts

ASSE : Loïc Perrin dresse le bilan du mercato hivernal

ASSE - Mercato : Mateta, Gomis, Costa, Beric... Perrin justifie les ratés de cet hiver

ASSE - Mercato : Perrin vend la mèche pour Green et Aouchiche

FC Nantes - Mercato : Moses Simon en dit plus sur l'intérêt du Leeds de Bielsa cet hiver

Officialisations tardives

OM - Mercato : un renfort surprise de Chelsea débarque en catimini !

LOSC - Mercato : Niasse rebondit en Suisse (officiel)

Polémiques

OL - OM : le coup de sang de Guendouzi dans le tunnel des vestiaires

Jour de conf'

FC Barcelone : son arrivée, ses anciens propos sur le Real Madrid, Dembélé... les premiers mots d'Aubameyang

OM : Sampaoli met la faute sur ses joueurs pour la défaite à l'OL et promet des changements face à Angers

ASSE : Dupraz est satisfait du mercato hivernal et vend la mèche pour son équipe type avant Montpellier

ASSE - Mercato : les premiers mots de Crivelli et Sacko

OL : Bosz annonce une pluie de bonnes nouvelles et une priorité avant le déplacement à Monaco

Les infos essentielles du 3 février

Entre les tensions au PSG, les bruits rémanents du Mercato et les conférences de presse, il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité du jeudi 3 février. On retiendra quelques infos sur Zidane, Messi, l'OM et l'ASSE.