Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste des 23 Bleus pour le « final 4 » de la Ligue des Nations. Une liste avec l'absence d'Olivier Giroud et de Steve Mandanda... Et la porte fermée pour l'excellent Jonathan Clauss (RC Lens).

France : Deschamps annonce ses 23 Bleus pour la phase finale de la Ligue des Nations !

OM : Deschamps fait un cadeau empoisonné à Sampaoli avec Mandanda

OM : une guéguerre lancée par Sampaoli fissure le vestiaire

RC Lens : Clauss en équipe de France, ce n'est pas pour tout de suite

Le Puel show

ASSE : effectif, moyens, standing... Puel se lâche comme jamais !

ASSE : Puel fait passer un message aux repreneurs au sujet du Mercato

En attendant le derby ASSE – OL

ASSE - OL : le derby arrive, le peuple Vert se distingue

ASSE : deux mauvaises nouvelles en vue avant l’OL, les Gones ont la rage avant le derby !

Mercato continu

Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez a rassemblé un trésor de guerre pour Mbappé

PSG - Mercato : Leonardo vise un ancien crack du LOSC pour remplacer Mbappé

Girondins, Stade Rennais, ASSE, FC Nantes - Mercato : mauvaise nouvelle pour M’Baye Niang ?

RC Lens : Haise glisse une info capitale sur la stratégie du Mercato

FC Nantes - Mercato : d’autres escrocs que Mogi Bayat débusqués, des mensonges révélés ?

La crise au Barça !

FC Barcelone - Mercato : CR7 fait causer, un ancien du PSG pour remplacer Koeman ?

FC Barcelone : réunion d’urgence pour Koeman, le coût de son départ est exorbitant !

OL - Mercato : la crise couve au FC Barcelone, Depay a déjà une porte de sortie en or !

Coupes d'Europe

PSG : la double réponse retentissante de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi

OM : retour de Milik et d’un pestiféré de Sampaoli contre Galatasaray ?

Les infos essentielles du 30 septembre

Ce jeudi, au lendemain d'une journée de Ligue des Champions et avant les rencontres de Ligue Europa, on a eu droit à la liste de Didier Deschamps, une interview intéressante de Claude Puel et une grosse crise du côté du FC Barcelone.