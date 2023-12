En fin de contrat en juin 2024, Carlo Ancelotti pourrait encore repousser l’âge de la retraite. Il est de plus en plus question d’un nouveau contrat de l’Italien.

L'avenir d'Ancelotti (Real Madrid) se précise, le Barça prend une première décision pour Vitor Roque

Real Madrid : une énorme prolongation dans les tuyaux

Mercato show

Al-Ittihad - Mercato : Benzema poussé vers la sortie ?

Real Madrid - Mercato : une piste low cost prend forme pour remplacer Alaba

PSG, Real Madrid - Mercato : toujours pas d'accord entre Mbappé et Paris mais...

PSG - Mercato : tout est programmé pour les arrivées de Beraldo et Moscardo !

PSG - Mercato : la date des arrivées de Beraldo et Moscardo confirmée, les derniers détails dévoilés !

PSG - Mercato : coup de théâtre pour ce dossier chaud de Campos !

PSG - Mercato : Ethan Mbappé a pris sa décision pour son avenir

PSG - Mercato : un troisième sud-américain dans le viseur !

OM - Mercato : Longoria relance une cible estivale, l'OL le contrarie !

OM - Mercato : une destination se précise pour Luis Henrique

OM - Mercato : nouveau coup de théâtre pour l'avenir d'Ounahi !

OL - Mercato : accord trouvé pour un retour chez les Gones !

Stade Rennais - Mercato : un grand d'Europe prêt à dégainer pour Sehrou Guirassy

FC Nantes - Mercato : un nouveau club déboule sur Jaouen Hadjam

ASSE - Mercato : les conditions de l'arrivée de Cardona dévoilées !

ASSE : les pistes des Verts pour le mercato hivernal 2024

ASSE - Mercato : deux nouvelles pistes ont fuité pour cet hiver !

ASSE - Mercato : c'est confirmé pour Virginius (LOSC) !

ASSE - Mercato : c'est quasi bouclé pour la première recrue hivernale des Verts !

Rebondissement pour l'avenir de Genesio, Maripan a donné sa réponse à Rennes, une offre arrive pour Todibo

CAN

PSG, OM, RC Lens, ASSE : Hakimi, Ounahi, Harit, El Aynaoui et Bouchouari sont fixés pour la CAN !

Et aussi…

OM : la priorité de l'Arabie saoudite entre Marseille et l'AC Milan est connue !

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

En ce jeudi 28 décembre, le Mercato bruisse de plus en plus en Ligue 1 et à l'étranger. Les premiers mouvements actés commencent à se profiler pour l'ouverture du marché au 1er janvier. Le scan de ce qu'il ne fallait pas rater...