OM Mercato : Park Seung-Soo, un phénomène sud-coréen à Marseille ?

L’Olympique de Marseille s’est positionné sur un jeune ailier prometteur venu d’Asie et est en concurrence directe avec le Bayern Munich et Newcastle pour attirer Park Seung-Soo, 18 ans, l’un des talents les plus suivis du football sud-coréen.

🟥 Rumeur

L’OM prépare déjà l’avenir. Alors que Pablo Longoria et Mehdi Benatia travaillent à renforcer l’effectif pour la saison 2025–2026, le club olympien a coché un nom bien moins connu du grand public mais très suivi par les recruteurs européens : celui de Park Seung-Soo, jeune ailier de 18 ans, formé à Jeonbuk Hyundai et déjà international U20.

D’après des sources sud-coréennes relayées par le compte spécialisé @iMiaSanMia, l’OM fait partie des trois clubs encore en lice pour s’attacher les services du jeune prodige. Le Bayern Munich et Newcastle seraient également très actifs sur le dossier. Une décision définitive est attendue rapidement, probablement avant la reprise des entraînements d’été.

Un transfert stratégique

Park Seung-Soo est décrit comme un ailier rapide, technique, capable d’évoluer des deux côtés du terrain. Il a récemment brillé lors du tournoi Maurice Revello, où il a été l’un des joueurs les plus décisifs de la sélection coréenne, attirant l’attention de plusieurs scouts européens présents sur place.

L’OM, qui s’est déjà illustré par le passé dans le recrutement de profils exotiques et prometteurs, espère jouer sur un projet de développement immédiat, avec la perspective de temps de jeu en équipe première. Le Bayern, lui, miserait sur une intégration progressive via son équipe réserve ou un prêt dans un club satellite. Newcastle propose un plan plus agressif, avec une intégration dans la rotation dès cette saison.

Côté marseillais, ce serait aussi un coup stratégique sur le plan marketing, la K-League et le marché coréen étant en forte expansion, notamment depuis le transfert de Cho Gue-Sung à Midtjylland, très suivi en Asie. Il reste désormais à savoir si le discours de l’OM suffira à convaincre le clan du joueur. La balle est dans le camp de Park Seung-Soo et de ses représentants.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si l’OM a déjà scruté bon nombre de marchés pour renforcer son effectif, il ne serait pas étonnant que le club phocéen se positionne sur l’Asie en vue d’une stratégie de développement future sur ce continent déjà exploré par le PSG. A voir la suite de ce dossier surprenant. »