OM Mercato : Evan Ndicka a donné sa réponse à l’OM

Alors que l’OM s’est positionné sur le défenseur central Evan Ndicka, le joueur de l’AS Roma aurait déjà fait connaître ses intentions.

Ces dernières heures, des rumeurs circulent autour d’un possible échange entre l’OM et l’AS Roma impliquant Ismaël Koné et Evan Ndicka, mais cette opération semble compliquée. Foot Mercato rapporte tout de même que, selon des sources proches du club romain, Marseille aurait manifesté un intérêt concret pour le défenseur ivoirien, actuellement sous contrat jusqu’en 2028. En revanche, côté français, on dément toute démarche formelle à ce sujet.

Evan Ndicka ne ferme pas la porte à un départ

Malgré ces divergences, il semble qu’Evan Ndicka, ancien joueur de l’AJ Auxerre, ne soit pas insensible à cet intérêt ni fermé à un départ. Le défenseur central de 25 ans, auteur d’un but et de deux passes décisives en 51 matchs cette saison, examine les différentes opportunités qui s’offrent à lui pour le mercato estival. Le dossier reste donc ouvert.