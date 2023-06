OL : dans l'attente de la DNCG, Textor recrute un nouveau... dirigeant !

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

Si la DNCG n'a pas encore validé son budget, laissant à John Textor une semaine pour compléter le dossier présenté, cela n'empêche pas l'Américain de travailler à son organigramme à l'OL. Après avoir recruté son responsable du recrutement (Matthieu Louis-Jean) et son directeur de la performance (Martin Buchheit), Textor s'attaque à la constitution de sa garde rapprochée à la tête du club.

Textor suit son plan sans attendre l'aval de la DNCG

D'après L'Equipe, le boss du Eagle Football a déjà mis la main sur celui qui occupera le poste de directeur général par intérim... et l'intéressé ne vient absolument pas du monde du football puisqu'il s'agit du basque Santiago Cucci, actuel CEO de Dockers et qui a fait le gros de sa carrière dans … la mode (Levi's, QuickSilver, Kaporal, Marc Jacobs et Tommy Hilfiger).

Que les supporters se rassurent, ce Franco-suisso-espagnol ne viendra pas pour mettre son nez dans les affaires sportives mais bel et bien pour diriger le volet entrepreneurial d'OL Group le temps que John Textor trouve quelqu'un pour remplacer Jean-Michel Aulas au quotidien à Lyon. Pour ce profil rare, Eagle Football a mandaté la société américaine de chasseurs de têtes CAA Base. Dès qu'il aura fini sa mission à l'OL, Santiago Cucci intègrera la structure Eagle.

