Les premiers mots d’Angel Gomes comme nouveau joueur de l’OM

Fraîchement arrivé à l’Olympique de Marseille, Angel Gomes était présenté ce vendredi à la presse. Pour sa première prise de parole, le milieu de terrain a partagé ses premières impressions sur son nouveau club et environnement. Entre la renommée du Vélodrome, la vision tactique du coach Roberto De Zerbi, et la concurrence au sein de l’équipe, il s’est montré assez déterminé à s’imposer rapidement. Il a, par ailleurs, évoqué son lien avec Timothy Weah, qu’il pourrait retrouver très bientôt à l’OM.

Sa signature

« Je suis très content d’être ici à Marseille. C’est l’un des plus grands clubs de France, il y a le meilleur stade le Vélodrome. J’y ai déjà joué et c’est le plus difficile de France mais je suis heureux de jouer ici. J’ai aussi eu des offres en Angleterre. J’ai parlé au coach et j’ai joué quatre ans en France donc je savais ce que la direction voulait faire. J’étais intéressé par ce nouveau projet, le coach, la taille du stade, les supporters… Tout ça m’a aidé à prendre la décision de venir à Marseille. »

Son positionnement

« Avant de venir, j’ai parlé avec Roberto De Zerbi, il a beaucoup d’idées, c’est vraiment un tacticien. On a bien parlé de ma position sur le terrain, peu importe que ce soit 6 ou 8. L’important c’est que je sois au milieu du terrain et j’ai vraiment hâte de pouvoir commencer à travailler sur le terrain. »

La concurrence

« Il y a toujours de la concurrence, la seule chose à faire c’est de travailler dur pour gagner sa place. J’ai signé ici pour jouer et trouver ma place, la seule chose à faire c’est de travailler dur. »

Timothy Weah

« Je n’ai pas parlé avec lui mais j’ai vu qu’il y avait une approche. C’est un très bon ami à moi et je serais très heureux qu’il signe. Mais c’est une question pour le coach ça. »

Le Vélodrome

« J’ai aussi joué à Manchester United qui est un gros club et où la présence des supporters est importante dans la ville. Je ne compare pas mais je connais ce genre d’ambiance. J’adore cette atmosphère, j’adore cette union de la ville et des supporters derrière le club. »

Tous propos rapportés par RMC Sport.