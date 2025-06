OM Mercato : Clauss va parasiter les discussions avec le RC Lens pour Medina !

Les négociations entre l’OM et le RC Lens pour Facundo Medina s’annoncent difficiles car les dirigeants artésiens n’ont pas apprécié les conditions du transfert de Jonathan Clauss en 2022.

🟨 Négociation en cours

Ce mardi, La Provence fait le point sur les avancées de l’Olympique de Marseille sur le dossier Facundo Medina. Avec cette mise au point : les discussions entre clubs n’ont pas encore commencé ! Les dirigeants phocéens se sont déjà mis d’accord avec le défenseur argentin de 26 ans et maintiennent le contact avec lui. Le but étant de l’assurer de sa place dans l’équipe de la saison prochaine, Roberto De Zerbi voulant l’associer à son compatriote Leonardo Balerdi dans l’axe et le faire jouer occasionnant à gauche quand le titulaire du poste sera absent. Mais le plus important, à savoir les négociations avec le RC Lens, n’a pas débuté. Et ça s’annonce compliqué…

L’épisode Clauss n’a pas été digéré

En effet, La Provence cite une source nordiste qui assure que le RC Lens « serait sur ses gardes, gardant à l’esprit les négociations cahoteuses lors du transfert de Jonathan Clauss qui avait failli capoter à l’été 2022, face à l’inflexibilité lensoise ». A l’époque, les Marseillais avaient finalement réussi à récupérer le latéral droit pour 7,5 M€, soit la moitié de sa valeur et alors que le Racing attendait 12 M€. Mais il avait pu compter sur la volonté du joueur, qui avait mis la pression à ses dirigeants pour qu’ils le laissent partir au prix proposé par l’OM.

La situation pourrait se répéter cette année puisqu’une nouvelle fois, la proposition de l’OM devrait être loin des attentes du RC Lens. Les Sang et Or espèrent une indemnité de 20 à 25 M€ pour Medina, ce qui correspond à sa valeur sur Transfermarkt. Mais l’OM ne serait pas prêt à investir un tel montant. Un média assurait la semaine dernière que le transfert de l’Argentin devrait être bouclé avant la fin du mois. A lire La Provence, ça semble assez optimiste…

« Le coup d’œil de But FC »

« Vu le précédent Clauss et étant entendu que l’offre de l’OM devrait être éloignée des attentes lensoises, Facundo Medina risque d’être le feuilleton de l’été pour les Marseillais. Mais l’Argentin semble avoir vraiment envie de venir, ce qui pèsera de tout son poids dans la balance. »