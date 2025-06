OM Mercato : un ancien latéral du Stade Brestois sur le point de signer ?

Selon la presse espagnole, l’OM serait proche d’un accord avec le Betis Séville pour le latéral gauche Romain Perraud (27 ans), ancien du Stade Brestois.

🟧 Piste crédible

Depuis dimanche soir et son but magnifique face au Danemark (3-2) en quarts de finale de l’Euro Espoirs, la rumeur d’un départ de Quentin Merlin a repris du poids. Le latéral gauche a des touches en Angleterre et l’OM ne le retiendra pas car il n’a pas confirmé les promesses générées au moment de son recrutement en janvier 2024. L’ancien Nantais est plein de bonnes volontés mais il tarde à franchir un cap à tous les niveaux (physique, technique, défensif, offensif…). Déjà qu’ils souhaitaient recruter une doublure, les dirigeants phocéens vont donc peut-être devoir recruter deux latéraux pour le couloir gauche.

Un transfert estimé à 4 M€

Justement, d’Espagne est arrivée hier soir une rumeur concernant un défenseur. Il s’agit de Romain Perraud, ancien du Stade Brestois parti à Southampton en 2023, prêté à Nice dans la foulée et transféré au Betis Séville l’été dernier. Il n’y a joué que la moitié des matches en 2024-25, ce qui fait que les Verdiblancos comme le joueur ne seraient pas contre une fin d’aventure. Le journaliste espagnol Raul Leon assure que l’OM est sur le point de le recruter moyennant 4 M€.

Âgé de 27 ans, Perraud, né à Toulouse et formé à l’OGC Nice, connaît bien la Ligue 1. En plus de son expérience, il présente un profil défensif mais également offensif. Un bon point quand on sait combien Roberto De Zerbi compte sur ses latéraux pour animer le jeu.

« Le coup d’œil de But FC »

« Romain Perraud serait un très bon renfort pour la défense de l’OM, à condition qu’il arrive dans la peau d’une doublure. »