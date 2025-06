OM Mercato : coup d’accélérateur dans le dossier Ndicka ! 

Intéressé par le profil d’Evan Ndicka (25 ans), l’Olympique de Marseille pourrait compter sur un coup de pouce bienvenu propre au mercato.

🟥 Rumeur

Le compte à rebours pour Evan Ndicka est lancé et l’OM se frotte les mains. Selon SportMediaset, l’AS Rome a jusqu’au 30 juin pour trouver environ 10 millions d’euros afin de respecter les engagements pris auprès de l’UEFA en matière de fair-play financier. Une course contre la montre qui pousse les dirigeants romains à envisager une ou plusieurs ventes express, et le nom du défenseur central figure tout en haut de la liste des candidats au départ.

Débarqué libre en provenance de Francfort à l’été 2023, le défenseur central ivoirien possède une valeur marchande importante et représenterait une plus-value nette pour le club de la Louve. C’est précisément ce qui en fait un candidat prioritaire à la vente.

Un prix jugé élevé par les courtisans

La Roma attendrait environ 30 millions d’euros pour laisser partir le joueur de 24 ans. Un montant jugé élevé par ses prétendants, notamment l’OM et Galatasaray, qui ont tous deux exprimé leur intérêt mais n’ont pas encore formulé d’offre officielle. Son profil de gaucher puissant, expérimenté en coupes d’Europe et capable d’évoluer dans une défense à trois comme à quatre, correspond à ce que recherche Mehdi Benatia pour renforcer l’axe défensif. Mais le prix pourrait refroidir le board olympien, déjà engagé sur plusieurs dossiers et contraint de composer avec un budget encadré. Du côté de Galatasaray, la situation est similaire : le club turc est intéressé, mais attendrait une baisse des exigences romaines pour accélérer.

Décision imminente

Le média italien assure que le dossier devrait s’accélérer très vite. Si la Roma ne parvient pas à vendre Ndicka (ou un autre joueur) d’ici dimanche soir, le club s’expose à d’éventuelles pénalités financières de l’UEFA. Un contexte qui pourrait jouer en faveur des clubs intéressés, espérant que la pression du temps fasse baisser la note.

Marseille reste à l’écoute, prêt à dégainer si l’occasion devient raisonnable. Mais la concurrence pourrait aussi s’intensifier dans les prochaines heures, au fil de la valse des défenseurs sur le marché européen.