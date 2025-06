OM Mercato : faut-il foncer sur Igamane (Rangers) ?

L’OM serait toujours intéressé par Hamza Igamane et en négociations avancées avec l’attaquant marocain des Rangers. Une bonne idée ? Nos journalistes en débattent.

« Pas à ce prix-là »

« Je reconnais humblement ne pas trop connaître Hamza Igamane, pour la simple et bonne raison que si je suis attentivement le championnat écossais, c’est pour le Celtic, pas pour les Rangers ! Je vais donc me focaliser sur des aspects extérieurs à ses qualités intrinsèques. Le premier, c’est son prix. Même si les Huns sont prêts à baisser le montant initial de 23 M€ (20 M£), cela restera une somme importante pour un joueur qui partira comme doublure d’Amine Gouiri. Et si c’est pour le faire jouer ailier gauche, j’attends un nom un peu plus emballant et un vrai spécialiste du poste. Le deuxième aspect, c’est son expérience. Igamane a réussi six bons mois aux Rangers, avant d’être emporté, comme ses partenaires, par la crise de résultats, donc de confiance. Dans sa carrière, il a donc joué au Maroc et en Ecosse. Je ne suis pas du genre à penser que la Ligue 1 est un championnat d’élite mais je la pense supérieure à ces deux-là. Quelles certitudes a-t-on qu’il réussira en France ?

Enfin, je ne comprends pas trop le choix de la direction de l’OM concernant Neal Maupay. Son option d’achat auprès d’Everton a été levée mais, alors que l’intéressé accepte parfaitement son rôle de doublure, qu’il a rendu de fiers services la saison passée et qu’il est loué pour son état d’esprit, il est poussé vers la sortie. Personnellement, démarrer la saison prochaine avec Gouiri comme titulaire et Maupay plus Vaz en remplaçants m’irait très bien. Inutile de dépenser 20 M€ sur un énième joueur… »

Raphaël NOUET

« J’ai des doutes »

« Benatia aime ses compatriotes marocains. Comme Aguerd, l’ancien défenseur de la Juve aimerait faire venir Igamane à l’OM. Sans doute a-t-il eu de bons renseignements sur lui. Mais honnêtement, en voyant la fiche de stats du joueur, son parcours, on peut être assez dubitatif. Igamane avait été acheté l’été dernier au FAR Rabat par les Rangers. En Ecosse, il a inscrit 11 buts. Pour un avant-centre, dans un championnat aussi faible et en jouant pour l’une des deux meilleurs équipes du pays, on ne peut pas dire que ce soit top. Certes, on parle d’un joueur de 22 ans, qui reste donc à polir. Mais cela paraît un peu juste pour l’OM, qui selon moi devrait plutôt axer ses efforts sur un vrai titulaire, un coup plus sûr, au poste d’avant-centre. Bref, Igamane, Sinayoko, Abline, pour moi, c’est même combat : en joueurs de complément pourquoi pas, mais l’OM a surtout besoin d’un titulaire en attaque aux côtés de Greenwood et Gouiri. »

Laurent HESS