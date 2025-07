OM : nouvelle déclaration d’amour de De Zerbi à Marseille et à l’OM

Roberto De Zerbi, le coach italien de l’OM, a une nouvelle fois déclaré sa flamme à Marseille et au club olympien.

La saison dernière n’a pas été simple mais Roberto De Zerbi n’a jamais caché son amour pour l’OM, pour la passion qui entoure le club et pour Marseille en général. L’Italien (46 ans), dont le nom a été cité dans plusieurs clubs ces derniers mois, est resté fidèle à sa ligne de conduite et il sera bien sur le banc de l’OM en 2025-26, avec notamment le retour du club en Ligue des champions.

« J’ai toujours été passionné par Marseille »

Dans un podcast, « Supernova » en Italie, dont les propos ont été relayés par nos confrères de La Provence, De Zerbi est revenu sur le lien qui l’attache à l’OM. Un lien qui existait avant même son arrivée… «C’est un endroit à la fois unique et spécial… Je suis tombé amoureux de Marseille par l’intermédiaire d’un de mes entraîneurs de l’AC Milan qui m’a dit de regarder le vieux Marseille de Chris Waddle car je jouais au même poste sur le terrain. Mais d’un autre côté, j’ai toujours été passionné par Marseille, par à peu près tout le narratif autour de cette ville, la plus multiculturelle d’Europe, avec des problèmes sociaux aussi, des problèmes de chômage, corruption et de délinquance…mais j’adore cette ville parce qu’elle a un côté contradictoire dans beaucoup de choses. Elle te rend aussi beaucoup plus que les autres villes, des choses que d’autres villes normales ne vous donnent pas à travers la chaleur de ce stade par exemple ou le folklore, sa beauté, parce que c’est une ville magnifique. Je cherche obligatoirement une connexion avec la ville, si je ne me sens pas bien dans un endroit, j’aurai aussi du mal à m’exprimer en tant qu’entraîneur. À Brighton, c’était comme ça par exemple même si c’est aussi une ville de passionnés, très particulière.» Amoureux, De Zerbi !