OM : la réponse de Gattuso aux rumeurs de départ et de colère contre Longoria

Football Club OM : l'Arabie Saoudite, pourquoi on n'en veut pas

Deux jours après le match nul face au Shakhtar Donetsk (2-2) en 16e de finale aller de la Ligue Europa et à la veille du déplacement sur la pelouse du Stade Brestois, importantissime dans la course à l'Europe, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso, s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour le technicien italien, déjà annoncé sur le départ de l'OM, d'affirmer qu'il était toujours autant motivé pour coacher l'équipe olympienne.

"J'ai encore plus d'envie et de hargne"

"J'ai encore plus d'envie et de hargne. On n'a pas baissé les bras. Ce n'est pas du tout ça. Il y a de la frustration. Mais le staff et moi-même, on croit en l'équipe. Il y a encore beaucoup d'enjeux, on ne lâche rien", a lancé le coach olympien devant les médias avant de mettre les points sur les i sur le départ de Renan Lodi.

"Je tiens à faire une précision. J’ai lu plusieurs choses à propos de Renan Lodi. Ce qui a été écrit n’est pas vrai. Je l’ai dit, c’est Renan Lodi qui a voulu partir car il avait une offre juteuse de l'Arabie saoudite. J’ai lu que j’étais énervé contre le club mais quand un club vient proposer le triple, forcément le joueur va être intéressé. Quand le joueur n’a pas envie de rester, il ne faut pas le retenir. C’était impossible de le retenir, il voulait partir, j’avais parlé plusieurs fois avec lui. Je ne suis fâché envers personne."

