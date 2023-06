OM - Mercato : deux indésirables relancés par Marcelino ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Désireux de revoir complètement les couloirs défensifs de l'OM pour un retour à une défense à quatre la saison prochaine, Marcelino pourrait bel et bien être tenté de faire avec les moyens du bord.

L'avenir d'Amavi et Lirola chamboulé ?

S'il a quelques soucis avec certains profils (Jonathan Clauss notamment) qu'il juge trop offensifs et peu adaptés à son plan de jeu, l'Espagnol pourrait en revanche redonner sa chance à deux « bannis » de l'ère Sampaoli – Tudor.

Non retenus par Getafe et Elche, Jordan Amavi (29 ans) et Pol Lirola (25 ans) vont rentrer à l'OM où ils sont toujours sous contrat (respectivement jusqu'en 2025 et 2026). La question devrait assez rapidement se poser même si on imagine mal Lirola, au registre très offensif, convenir aux demandes de Marcelino. Pour Amavi, tout dépendra de son état d'esprit et de sa capacité à retrouver le niveau qui était sien à ses débuts à l'OGC Nice ou à son retour en France à Marseille.

