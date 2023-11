OM - Mercato : Longoria prêt à piocher au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

En plus de l'agente d'Erling Haaland, Rafaela Pimenta, un autre invité surprise était présent dans les tribunes du stade Santiago-Bernabéu pour assister au match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Braga, largement remporté par les Merengue (3-0). Il s'agit de Pablo Longoria, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous publiée par Marca.

La raison de la présence de Longoria reste mystère !

Mais la raison de la présence du président de l'Olympique de Marseille dans la capitale espagnole reste inconnue. Est-il venu pour superviser des joueurs du Real Madrid ou de Braga en vue du prochain mercato hivernal ou est-il simplement venu assister à cette rencontre avant de s'envoler vers la Grèce pour AEK Athènes - OM ? L'Espagnol lèvera peut-être bientôt le voile.

