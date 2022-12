OM - Mercato : un départ majeur acté au FC Séville, bonne nouvelle pour Gerson ?

Isco et le FC Séville c’est fini ! Selon les informations de Marca, le milieu de terrain international espagnol va résilier son contrat avec le FC Séville dans les prochaines heures. L'ancien joueur du Real Madrid a signé pour deux saisons cet été, mais le départ de Julen Lopetegui et une dispute avec le directeur sportif sévillan, Monchi ont conduit à son départ du club andalou.

Le départ d’Isco du FC Séville pourrait débloquer le dossier Gerson. En effet, l’ancien coach de l’OM, Jorge Sampaoli est aujourd’hui aux commandes du club andalou. Le technicien argentin n’a pas oublié les performances du Brésilien à Marseille la saison passée, il aimerait le signer pour renfoncer son équipe qui est très mal dans le championnat espagnol (18e). Jorge Sampaoli veut des renforts, « Le groupe de joueurs que nous avons a très bien travaillé (pendant la trêve ndlr), mais pas avec le nombre idéal. », a regretté l’ancien de l’OM face à la presse. Les dirigeants sévillans surveillent depuis plusieurs semaines la situation de Gerson dans la cité phocéenne.

Le milieu de terrain de l’OM est en clash avec les dirigeants olympiens. Le Brésilien veut retourner dans son ancien club Flamengo lui qui n’est pas utilisé par le coach marseillais, Igor Tudor. Cependant, les dirigeants de « Time do povo » n’ont pas proposé une offre convenable à Marseille pour rapatrier l’international auriverde. Pour rappel, l’OM avait déboursé une somme aux alentours des 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Gerson. Le FC Séville va-t-il doubler Flamengo dans le dossier Gerson ? Affaire à suivre…

Sevilla and Isco will part ways, it’s now over. Both parties are working to get the contract termination signed, as called by @Albertoflorenzo. It’s true and confirmed. 🚨⚪️🔴 #Sevilla



Isco will be available as free agent in the next days. pic.twitter.com/e69zuQvSVl