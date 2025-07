Passé à côté de sa finale du Mondial des Clubs contre Chelsea (0-3), le défenseur central brésilien Lucas Beraldo a demandé à quitter le PSG cet été.

🟧 Piste crédible

Ce matin, les journaux sont unanimes pour dire que le PSG est passé à côté de sa finale du Mondial des Clubs. Le collectif parisien a déraillé dans son ensemble face à Chelsea (0-3) mais certains joueurs sont davantage passés au travers que d’autres. Notamment Lucas Beraldo qui, après avoir réalisé un très bon match contre le Real Madrid (4-0) en demi-finales en remplacement de Pacho, suspendu après son expulsion face au Bayern (2-0), a sombré avec le navire. Pour ce qui pourrait être, selon L’Equipe, son dernier match sous le maillot parisien.

Paris le laissera partir, sous conditions

Le quotidien sportif annonce que le défenseur de 21 ans a demandé à partir cet été. Il l’a annoncé à sa direction pendant le Mondial des Clubs. Non pas que son aventure au PSG, où il a signé en janvier 2024 lui déplait, simplement il a conscience que lorsque Pacho sera opérationnel, il jouera moins. Or, son objectif est de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Et pour cela, il doit être titulaire. Luis Enrique ne pouvant pas lui promettre une place systématique dans le onze, Beraldo a donc demandé à quitter le club. Et, toujours selon L’Equipe, sa direction lui a dit « oui » mais sous conditions.

La première, c’est qu’un club mette 30 M€ pour le récupérer. Soit 10 M€ de plus que son prix d’achat à Sao Paulo il y a un an et demi. La deuxième, c’est que le PSG ait recruté un successeur avant son départ. L’Ukrainien Ilya Zabarni (22 ans) devrait être celui-là, L’Equipe indiquant qu’un accord avec Bournemouth étant proche. Le quotidien sportif assure qu’il existe déjà des contacts concrets avec le joueur et le PSG pour un futur transfert. Après un an et demi à Paris et 62 matches joués, Beraldo devrait donc déjà tourner la page française de sa jeune carrière.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le PSG a décidé de ne miser que sur des joueurs motivés par son challenge et ne va donc pas retenir Beraldo. Le club de la capitale va perdre un remplaçant très fiable mais pas de quoi impacter le groupe de Luis Enrique, à notre sens. »