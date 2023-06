PSG : Luis Enrique a fixé la date de la reprise, Neymar déprimé comme jamais ?

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Certes, on ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Et si, donc, il restera au PSG une saison de plus. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que Neymar n'en finit plus de défrayer la chronique, et loin des terrains, toujours.

Le Brésilien, blessé à la cheville depuis des mois et opéré, fait ainsi la Une des médias au Brésil avec différentes histoires. Il y eut la construction d'une de ses villas, qui ne respectait en rien les normes environnementales, et qui lui vaudra une amende de près d'un million d'euros. Les histoires de son couple, avec Bruna Biancardi et un message d'excuses adressé à celle qui porte son enfant. Et voilà, que pour couronner le tout, Celeste Brightt, modèle américaine, l'affiche sur les réseaux sociaux alors que le Ney l'a contacté en message privé !

Décidément, il est temps pour le Brésilien de retrouver les terrains... Selon RMC, la reprise de l'entraînement aurait été fixée au lundi 10 juillet par Luis Enrique, qui a passé deux jours à Paris pour notamment finaliser cette rentrée des classes. A voir dans quel état d'esprit Neymar arrivera...