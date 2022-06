PSG : Zidane a plus l’esprit à Marseille qu’à Paris

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Les rumeurs envoyant Zinedine Zidane au PSG provoquent des véritables coups de tonnerre sur la toile. Un proche de l’ancien entraîneur du Real Madrid s’était même précipité pour démentir ces informations lorsqu'un accord entre les deux parties avait été évoqué. Mais de son côté, le champion du monde 1998 a l’air bien plus déconnecté et ne semble pas du tout préoccupé par tout ce bruit.

Sur Instagram, son fils Luca a publié une vidéo en story dans laquelle il montre son père, Zinedine Zidane, jouer à la pétanque. Un retour aux sources pour le Marseillais de naissance, qui profite de ses vacances et du soleil de l’été avec sa famille. D’autant plus que sur cette vidéo, "ZZ" réalise le coup parfait : carreau puis vient coller sa boule au cochonnet.

« Avant, tu avais tiré un mètre à côté. On va croire que tu es bon », a écrit Luca Zidane sur sa vidéo pour se moquer du niveau de son père. Pas sûr donc qu’il soit aussi bon à la pétanque qu’au football. Mais en tous cas, Zinedine Zidane n’oublie pas ses racines marseillaises.

Zinedine Zidane à Ibiza : mode vacances activé, photos avec Véronique et leurs charmants garçons https://t.co/jEzHa2HpPn pic.twitter.com/UTcnAGhhnq — Purepeople.com (@purepeople) June 8, 2022

Pour résumer Alors que certaines rumeurs l’envoient sur le banc du PSG, Zinedine Zidane, lui, profite du bon temps et de sa famille en jouant notamment à la pétanque avec son fils Luca lors de ses vacances au soleil. Loin de tout ce bruit...

