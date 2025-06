RC Lens Mercato : El Aynaoui futur coéquipier de Jonathan David (LOSC) ?

Déjà convoité par Aston Villa et la Lazio, Neil El Aynaoui (RC Lens) attire maintenant les regards de la Juventus Turin. Tout comme un certain Jonathan David (LOSC).

🟥 Rumeur

Neil El Aynaoui attise les convoitises. Déjà convoité par Aston Villa et la Lazio, le milieu de terrain du RC Lens attire maintenant les regards de la Juventus Turin. Selon les informations de Sébastien Vidal, spécialiste des transferts, la capacité du Marocain à casser les lignes balle au pied et son volume de jeu plaisent énormément à la Vieille Dame. Au mêle titre que Jonathan David, dont l’arrivée à Turin serait imminente d’après Ekrem Konur.

Pour El Aynaoui, le RC Lens ne sera pas vendeur à tout prix, mais les sollicitations se multiplient. Aston Villa a coché son nom depuis plusieurs semaines et aurait déjà entamé des discussions préliminaires. La Lazio, elle, cherche à renouveler son entrejeu et le profil du joueur de 23 ans plaît pour sa marge de progression et son intelligence tactique. L’arrivée de la Juventus dans le dossier pourrait toutefois changer la donne. Le club piémontais est en pleine reconstruction sous la houlette d’Igor Tudor en vue de la saison prochaine.

El Aynaoui représenterait un pari malin, jeune, calibré pour l’Europe, et à un coût encore accessible. Pour Lens, voir El Aynaoui partir serait un nouveau coup dur, même si le club espère tirer une belle indemnité. Pour l’instant, aucune offre concrète n’a été transmise, mais les choses devraient bouger rapidement. Et si la Juve accélère, elle pourrait bien devancer la concurrence anglaise et italienne. El Aynaoui, lui, reste discret, concentré sur sa préparation estivale. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il est valorisé à 15 millions d’euros par le site Transfermarkt.

« Le coup d’œil de But FC »

« La Juventus Turin lorgne le championnat de France depuis quelques mois et il n’est pas étonnant que le profil de Neil El Aynaoui plaise au club italien. Et le milieu du RC Lens se sent bien en Artois mais pourrait être séduit par la perspective de rejoindre un grand d’Europe. Affaire à suivre… »