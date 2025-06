RC Lens Mercato : les supporters rêvent d’un joueur mis au placard à l’OM

Invités à exprimer leurs souhaits en cette période de mercato, les supporters du RC Lens ont eu quelques bonnes idées. Dont une mène du côté de l’OM et de Chancel Mbemba…

Et si le RC Lens réalisait une belle affaire aux dépens de l’Olympique de Marseille ? On le sait, les Phocéens veulent recruter Facundo Medina. Le défenseur argentin est d’accord pour prendre la direction du Sud et y retrouver ses compatriotes Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi. Pour l’instant, les négociations achoppent sur le montant du transfert, le Racing réclamant aux alentours de 25 M€ alors que les dirigeants marseillais souhaitent évidemment mettre beaucoup moins.

Mbemba, un gros coup mais deux obstacles !

Sur le site Lensois.com, un supporter a suggéré que les Sang et Or foncent sur un joueur de l’OM pour remplacer Medina. Ce joueur, c’est Chancel Mbemba. Placardisé depuis un an pour avoir refusé de quitter le club l’été dernier, le Congolais de 30 ans se retrouve aujourd’hui en fin de contrat, donc libre de signer où bon lui semble ! Perdre Medina mais récupérer 25 M€ et le remplacer par un joueur aussi fort, plus expérimenté et libre, ce serait un très gros coup !

Reste deux obstacles à la concrétisation d’une telle idée. La première est salariale. Mbemba touchait 270.000€ à l’OM et il se montre très dur en affaires quand il s’agit de parler gros sous. S’il a quitté le FC Porto puis Marseille libre à chaque fois, c’est pour toucher une prime à la signature. Et, on l’a vu, il a été prêt à rester un an sans jouer pour cela. Le deuxième obstacle, c’est justement cette année sabbatique. Ces douze derniers, Mbemba n’a fait que s’entraîner, il n’a joué aucun match. A 30 ans, relancer la machine va lui prendre du temps… Deux éléments à prendre en compte si le Racing compte se lancer sur lui. Sans oublier qu’il faudra faire vite car l’Arabie Saoudite (on en revient à l’argent…) semble être sa destination privilégiée !