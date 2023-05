RC Lens - Mercato : la phrase d'Openda qui en dit long sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Auteur d'une première saison remarqué et remarquable sous les couleurs du RC Lens, Loïs Openda ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts. Arsenal, Aston Villa, l'AC Milan ou encore l'Inter Milan seraient notamment intéressés par ces services.

"Jouer la Ligue des Champions avec cette équipe est un rêve"

Mais l'attaquant belge, qui s'est exprimé sur son avenir dans les colonnes de L'Équipe, se verrait bien poursuivre l'aventure avec les Sang et Or la saison prochaine, avec la perspective de disputer la Ligue des Champions. "Je suis sous contrat avec Lens jusqu'en 2027. Je suis très bien ici. J'espère y écrire une page de l'histoire du club, laisser une empreinte. Jouer la Ligue des Champions avec Lens sera-t-il déterminant pour votre avenir ? Entendre cette musique est un rêve de gosse. La jouer avec cette équipe en est un autre."

La une du journal L'Équipe du mardi 02 mai pic.twitter.com/fGa55TBYij — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 1, 2023

