OL Mercato : César Azpilicueta snobe l’OL et va rester en Espagne
OM : Pablo Longoria et Medhi Benatia préviennent les joueurs pour la Ligue des Champions

OM : Pablo Longoria et Medhi Benatia préviennent les joueurs pour la Ligue des Champions
William Tertrin
28 août 2025

Dans la foulée du tirage de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Pablo Longoria et Medhi Benatia, les dirigeants de l’OM, ont livré leur réaction.

L’Olympique de Marseille connaît désormais le menu qui l’attend en Ligue des Champions. Placé dans le chapeau 3, le club phocéen a hérité d’un groupe relevé, où il devra affronter des géants comme le Real Madrid et Liverpool, mais aussi Bruges, le Sporting, l’Union Saint-Gilloise, l’Atalanta, l’Ajax et Newcastle.

Medhi Benatia, au micro de Canal+, a accueilli ce tirage avec philosophie : « Ça fait plaisir, ce sont de beaux matches à jouer. Quand tu te qualifies dans cette compétition c’est aussi pour vivre ce genre de match. Je pense aux joueurs et puis quand tu vois le tirage il y a de belles équipes, des matches engagés et ce ne sera pas possible. Mais on a montré la saison dernière en se qualifiant pour ces matches de haut niveau. Il faudra être prêt et montrer un beau visage. »

« On sait qu’on ne va pas la gagner »

Le dirigeant a insisté sur l’état d’esprit attendu, tout en étant très lucide : « on y est, on a envie d’y rester c’est le plus important. Quand tu joues des matches comme ça, Newcastle, Liverpool, Real Madrid, Bruges … C’est clair, le Real Madrid je n’ai pas toujours eu des bons souvenirs là-bas.. Il y aura des arguments en face, mais tu auras envie de gagner et faire de belles prestations. On sait qu’on ne va pas la gagner, on ne va pas manquer d’humilité, mais on a une équipe qui est capable, un grand honneur, on sait que ce sera difficile. »

De son côté, Pablo Longoria a tempéré l’enthousiasme en mettant en avant la complexité du format : « C’est toujours dur à analyser un tirage dans ce format. Ça dépendra du calendrier, de l’ordre des matches. Notre objectif, c’est d’être ici, d’être compétitif, on ne s’est pas fixé des objectifs, le seul, c’est de se qualifier une nouvelle fois en fin de saison. On doit aller chercher la qualification, il faudra 10 points. Les matches à l’extérieur, à domicile, ça dépendra de plusieurs types de situation. Dans une analyse objective, il faudra analyser semaine après semaine. Être ici, c’était déjà la chose fondamentale. »

