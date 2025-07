Real Madrid Mercato : grosses annonces concernant Saliba et Konaté !

Dans le viseur du Real Madrid, William Saliba (Arsenal) et Ibrahima Konaté (Liverpool) ont vu les choses bouger pour leur avenir ce mardi.

🟥 Rumeur

Toujours en quête d’un nouveau défenseur central, vu l’hécatombe qu’il a connu à ce poste la saison dernière, le Real Madrid suit tout particulièrement deux Français, les deux titulaires chez les Bleus, Ibrahima Konaté et William Saliba. Le premier, âgé de 26 ans, sera en fin de contrat dans un an avec Liverpool. Les Reds lui ont soumis une proposition de prolongation mais ça bloque au niveau salarial. Le second a 24 ans et encore deux années à Arsenal. Mais il n’empêche que les Gunners veulent le blinder et ont donc entamé des négociations pour le prolonger. Le Real était prêt à recruter Saliba dès cet été ou à attendre un an que Konaté soit libre. Mais les choses ont évolué ce mardi…

Konaté sur le départ de Liverpool cet été ?

Selon Marca, les dirigeants de Liverpool, voyant que les négociations n’avancent pas dans le bon sens, seraient ouverts à un départ de Konaté cet été. Ils ne veulent absolument pas que le Français fasse comme Trent Alexander-Arnold et rejoigne le Real Madrid sans rien rapporter. Donc, soit il part cet été, soit il accepte de prolonger. Ce pourrait être une aubaine pour la Maison Blanche mais les dirigeants anglais ont les dents longues en cette intersaison 2025. Eux qui réclament 82 M€ à Barcelone pour Luis Diaz devraient réclamer la même somme pour Konaté au Real…

A l’inverse, William Saliba devrait s’inscrire dans la durée à Arsenal. Selon Le 10 Sport, l’ancien Stéphanois a reçu une très grosse proposition des dirigeants londoniens pour prolonger. Il serait en court de réflexion mais lui qui assure depuis longtemps se sentir bien chez les Gunners et en Angleterre en général devrait donner son accord. Ce qui laisserait un boulevard à Konaté pour s’engager au Real Madrid !

« Le coup d’œil de But FC »

« Un transfert au Real Madrid serait une très bonne nouvelle pour Ibrahima Konaté. Mais il faudra forcément y mettre le prix car le Français est dans la force de l’âge (26 ans), sort d’une saison de très haut niveau et son club est très dur en affaires. »