Real Madrid, FC Séville : Isco quitte le club andalou (officiel)

Comme annoncé hier, Isco quitte déjà le FC Séville. Son contrat vient en effet d’être résilié ! Le milieu de terrain international espagnol était arrivé il y a six mois seulement dans le club andalou en provenance du Real Madrid.

L'offensif avait baissé énormément son salaire pour jouer sous les ordres de Julen Lopetegui. Cependant, en raison de sa méforme et des mauvaises performances des Sévillans, le club espagnol a décidé de faire des économies.

Isco, now immediately available as free agent as contract has been terminated with Sevilla by mutual consent. 🔴🇪🇸 #transfers



Player’s camp already exploring all the options in Spain and England in order to find new solution. It’s open race. pic.twitter.com/ehDnakg1m8