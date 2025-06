Revue de presse : l’arrivée d’Olivier Giroud au LOSC est programmée !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Olivier Giroud à Lille la semaine prochaine

Olivier Giroud va rejoindre le LOSC après avoir trouvé un accord avec le Los Angeles FC pour mettre fin à son contrat, initialement prévu jusqu’à fin 2025. L’attaquant de 38 ans disputera un dernier match en MLS face à Vancouver dans la nuit de dimanche à lundi avant de faire ses adieux, rapporte L’Équipe. Malgré une aventure personnelle correcte (5 buts en 37 matchs), le bilan sportif reste mitigé. Son arrivée à Lille, où il succédera à Jonathan David, devrait être officialisée la semaine prochaine.

AS Monaco : Pogba et Fati sont arrivés !

Paul Pogba est sur le point de s’engager avec l’AS Monaco pour deux ans. Il est arrivé jeudi à Nice et passera sa visite médicale vendredi. Ansu Fati, également attendu à Monaco en provenance du FC Barcelone dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, a atterri le même jour. Sa signature pourrait être officialisée avant celle de Pogba, prévue possiblement samedi.

Stade Brestois : un jeune ailier malien dans le viseur

Adama Coulibaly, jeune ailier malien de 19 ans surnommé « Messi », évoluant à Al Hilal Omdurman, est proche d’un départ. Révélé cette saison en Ligue des Champions CAF avec 9 buts en 17 matchs, il est convoité par plusieurs clubs, dont le Stade Brestois, prêt à offrir 700 000 euros, comme rapporte Africa Foot. L’Espérance de Tunis et les Orlando Pirates ont aussi fait des offres similaires, mais Al Hilal refuse de le vendre à des concurrents africains. Le joueur souhaite rejoindre la Ligue 1, et d’autres clubs européens comme le SC Braga s’intéressent également à lui. Il ne s’est pas présenté à la reprise du championnat soudanais, invoquant la situation sécuritaire.

OGC Nice : un nouveau club sur Marcin Bulka…

Marcin Bulka, gardien de Nice en fin de contrat en 2026, est fortement pressenti pour un départ cet été. Galatasaray, Leeds et désormais Sunderland, promu en Premier League, ont engagé des discussions avec le club niçois, rapporte Fabrizio Romano. Le projet de Sunderland, mené par Régis Le Bris, attire particulièrement.

…Sofiane Diop opéré d’une pubalgie

Sofiane Diop, auteur de 6 buts et 8 passes décisives la saison dernière, manquera le début de saison de Nice en raison d’une pubalgie. Opéré avec succès ce jeudi, son retour est estimé entre six et huit semaines, ce qui compromet sa présence pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions début août.

Stade Rennais : un nouveau joueur pro à Rennes

Kilian Belazzoug, gardien de 18 ans, a signé son premier contrat professionnel de trois ans avec le Stade Rennais. Formé notamment au CS Villetaneuse, puis à la JA Drancy, il a rejoint l’Académie Rouge et Noir en U15. La saison dernière, il a disputé 12 matchs avec les U19 (5 clean sheets) et 3 en N3 (2 clean sheets). Il s’est particulièrement distingué en demi-finale du Challenge Espoirs, en qualifiant son équipe aux tirs au but face à Toulouse.

RC Strasbourg : ça bouge au RCSA

Samuel Amo-Ameyaw, prêté par Southampton cet hiver, s’est rapidement intégré à Strasbourg et a marqué 2 buts en 10 matchs. À 18 ans, il est devenu le 8ᵉ plus jeune buteur de l’histoire du club en Ligue 1. Son engagement et son adaptation rapide ont convaincu le club de lever l’option d’achat, avec un contrat jusqu’en 2029. De son côté, le gardien Alaa Bellaarouch, formé au club, a été transféré à Braga. Enfin, le RCSA a trouvé un accord avec São Paulo pour le jeune latéral brésilien Angelo Candido (16 ans), international U17, pour 5 M€. Il pourrait suivre une trajectoire similaire à celle d’Andrey Santos, avec un futur probable à Chelsea, club de la galaxie BluieCo.