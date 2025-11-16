PSG : décevant avec les Bleus, Chevalier a quand même donné une petite leçon à un ancien de l’ASSE

Face à l’Azerbaïdjan ce dimanche, Lucas Chevalier a marché sur les traces d’un ancien de l’ASSE. Mais l’issue n’a pas été la même…

À seulement 24 ans et 10 jours, Lucas Chevalier a marqué l’histoire de l’équipe de France lors de sa première sélection face à l’Azerbaïdjan ce dimanche, et ce pour plusieurs raisons. En effet, il est devenu le plus jeune gardien à débuter avec les Bleus depuis Stéphane Ruffier, ancien de l’ASSE, qui avait lancé sa carrière internationale à 23 ans et 10 mois, lors d’un match contre la Norvège le 11 août 2010. Mais, contrairement à Chevalier, qui a vu ses coéquipiers s’imposer 3-1, Ruffier et les siens avaient dû s’incliner 2-1 malgré l’ouverture du score de Ben Arfa.

Une victoire, contrairement à Ruffier

Malgré tout, pour son baptême du feu, Chevalier n’a pas eu la partie facile : il a encaissé un but dès la 4ᵉ minute, devenant le gardien le plus rapide à concéder son premier but en sélection depuis René Llense, en 1935, lors d’un match face à l’Italie. Même avec cette terrible statistique, on va dire que Chevalier s’est distingué collectivement avec la victoire, contrairement à Ruffier il y a 15 ans.

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier après une belle progression à Lille, Chevalier porte désormais la lourde responsabilité d’un gardien d’avenir, à la fois pour son club et pour la sélection nationale. Didier Deschamps a fait confiance à ce jeune talent, dans un match sans enjeu collectif — la France étant déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026 — mais avec un symbole fort pour Chevalier : celui d’entrer réellement dans la cour des grands.

Chevalier dans l’histoire à jamais

Ses coéquipiers et anciens adversaires ne cachent d’ailleurs pas leur admiration. Benoît Costil, ancien gardien des Bleus, a évoqué un “boost de confiance” : une première sélection est toujours un moment gravé à vie, et pour Chevalier, elle est intervnue à un tournant crucial de sa carrière. À ses débuts, ses entraîneurs d’enfance décrivent un jeune homme déjà très mature, rigoureux, athlétique — des qualités qui ont façonné sa trajectoire jusqu’à l’Equipe de France.

Assez décevant lors de cette victoire à Bakou, Chevalier est devenu le premier gardien français dans l’histoire à encaisser un but de l’Azerbaïdjan. Ce match devra lui servir, lui qui est devenu la doublure de Mike Maignan. Il porte désormais non seulement le maillot du PSG, mais aussi celui d’une nation qui lui offre ses premières armes au plus haut niveau — avec l’enjeu, déjà, de confirmer qu’il mérite pleinement sa place parmi les gardiens d’exception.