Auteur d’un premier tiers de saison mitigé dans les buts du PSG, Lucas Chevalier (24 ans) suscite déjà les doutes. Le club de la capitale doit-il recruter un gardien au mercato hivernal ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« J’avoue ma déception mais… »

« Je n’ai jamais été le premier fan de Gianluigi Donnarumma et j’ai même toujours pensé que Lucas Chevalier était le meilleur choix possible du PSG pour assurer sa succession en douceur et incarner l’avenir. À la vue de son début de saison parisien, je commence sérieusement à douter. Ce n’est pas tant que l’ancien gardien du LOSC soit « catastrophique », comme l’affirme Walid Acherchour, c’est juste qu’il n’est pas décisif. Hormis 2/3 coups d’éclat ici et là, je ne retrouve pas le Chevalier aérien qui brillait dans le Nord.

Les résultats du PSG le sauvent pour l’instant et il faut bien reconnaître que les risques exigés par Luis Enrique dans la relance n’aident pas. Pour ces raisons, je donnerai encore du crédit à Chevalier pour remonter la pente et je n’irai donc pas jusqu’à suggérer au PSG de recruter un gardien au mercato hivernal. En revanche, si sa saison n’obéit pas à une courbe ascendante en 2026, il faudra évidemment réfléchir à la question l’été prochain. »

Bastien AUBERT