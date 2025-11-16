Équipe de France : qui a marqué des points, qui en a perdu ? Les notes des Bleus victorieux en Azerbaïdjan

Ce dimanche, une équipe de France largement remaniée et déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 a renversé l’Azerbaïdjan (1-3) à Bakou pour le dernier match de 2025. Un match sans enjeu mais très important pour certains joueurs dans l’optique de convaincre Didier Deschamps de les convoquer l’été prochain. Découvrez nos tops, flops et notes chez les Bleus.

Les tops

GUSTO

Un match dingue pour le latéral de Chelsea. Dès la 3e minute, il se montrait totalement absent pour défendre sur Dashdamirov, qui partait dans son dos pour centrer vers Dadashov, buteur de près. Mais l’ancien Lyonnais a retourné le match. À la 17e, son très bon centre permettait à Mateta de piquer sa tête pour égaliser. Quelques minutes plus tard, Gusto inscrivait le but du 2-1 en faveur des Bleus sur une reprise déviée, finalement refusé par la VAR pour une main de Nkunku. Mais Gusto était de nouveau à la passe à la demi-heure, sur un centre juste devant le but pour la reprise d’Akliouche de près. Juste avant la mi-temps, il était à l’origine du but finalement refusé inscrit par Khéphren Thuram.

MATETA

Sa première tentative a été la bonne. À la 17e minute, il profitait du très bon centre de Gusto pour placer une tête piquée très bien sentie, synonyme d’égalisation. Il a attendu la 61e pour son deuxième tir sur une reprise forte devant le but, qui a fui le cadre. Avec ce but, l’attaquant est devenu le 1er joueur à marquer lors de chacune de ses 2 premières titularisations avec la France depuis Louis Saha en mai 2004.

ZAÏRE-EMERY

Il revient en force avec le PSG, mais également avec les Bleus. Très souvent, il est allé aider Gusto sur son côté droit pour revenir défendre. Avec notamment 6 ballons récupérés et 96% de passes réussies, le milieu de terrain a rendu une très belle copie, de quoi entrevoir une convocation dans la liste pour le Mondial l’été prochain.

Les flops

CHEVALIER

Une première sélection chez les A, un premier but encaissé dès la 3e minute, et déjà une terrible statistique à son actif. Le Parisien est devenu le gardien le plus rapide à encaisser son premier but après ses débuts avec les Bleus depuis René Llense le 17 février 1935 contre l’Italie. À part ça, ses relances n’ont pas toujours été justes, et il a laissé une impression mitigée.

LES HERNANDEZ

Respectivement titulaires sur le côté gauche et dans l’axe, Théo et Lucas Hernandez ont été quand même un peu effacés par les performances de leurs coéquipiers. À gauche, malgré sa grosse erreur en début de match, Malo Gusto a été beaucoup plus précieux, tandis qu’Ibrahima Konaté a été plus impérial que Lucas.

EKITIKE

Auteur d’une très bonne entrée face à l’Ukraine, il a été l’attaquant le moins en vue parmi ceux alignés d’entrée ce soir. Il aurait pu s’offrir une très belle reprise à la 71e, mais il a complètement raté son geste. Sur le but refusé à Thuram, c’est lui qui bute sur Mahammadaliyev juste avant. Mais globalement, son match a été un peu décevant par rapport à ce que l’on a pu voir.

Les notes des Bleus

Chevalier (4) – Gusto (7), Konaté (5), L. Hernandez (5), T. Hernandez (5) – Zaïre-Emery (6), Thuram (6) – Akliouche (6, remplacé par Thauvin à la 62e), Nkunku (5, remplacé par Cherki à la 62e), Ekitike (4) – Mateta (6, remplacé par Barcola à la 79e).

Le résumé du match

Dès la quatrième minute, les locaux créaient la surprise : Dashdamirov se lançait dans le dos de Gusto sur la gauche, il centrait au sol vers les six mètres et Dadashov trompait Chevalier d’une reprise rasante. La France réagissait peu après. À la douzième minute, Nkunku progressait dans l’axe et tirait du droit de 20 mètres, mais le ballon passait à gauche de la cible. À la 17e, Akliouche touchait le ballon sur la droite et lançait Gusto devant lui pour un centre aérien. Mateta, présent aux six mètres, bondissait et trompait Mahammadaliyev d’une tête piquée imparable, permettant à la France d’égaliser.

À la 24e, Gusto récupérait le ballon dans la surface azerbaïdjanaise et frappait du gauche après une déviation pour marquer le deuxième but. Le VAR vérifiait une possible main française, et le but était refusé : Nkunku déviait le ballon du bras aux six mètres et le score restait à 1-1.

À la 30e, la France prenait enfin l’avantage grâce à Akliouche. Lucas Hernandez montait sur la gauche et permettait à Thuram de centrer du pied droit vers le second poteau. Gusto remettait en une touche, et Akliouche reprenait pour marquer dans les six mètres.

À la 41e, Thuram concluait une action menée côté gauche par Akliouche. Il trouvait Gusto au second poteau pour un nouveau centre, Ekitike héritait du ballon et tirait sur Mahammadaliyev qui repoussait, mais Thuram suivait aux six mètres et marquait. Mais l’arbitre consultait l’écran et annulait la réalisation de Thuram pour une main d’Ekitike.

Dans le temps additionnel, suite à un corner côté droit, Akliouche envoyait le ballon au second poteau où Thuram le reprenait. Mahammadaliyev poussait involontairement le ballon au fond de ses filets du poing, et le but était considéré comme un csc. Après une nouvelle consultation de la VAR, le 3e but français était confirmé.

Dans une seconde période beaucoup plus calme, Cherki se chargeait d’un coup franc excentré sur la gauche et centrait au sol vers le premier poteau. Thuram tentait une petite reprise à bout portant, mais le nouveau gardien azerbaïdjanais repoussait en plongeant rapidement.

Avec cette victoire pour terminer 2025 en beauté, les Bleus finissent également invaincus dans cette campagne de qualifications (16 points), et se retrouveront en mars pour le premier rassemblement de 2026.