Après Leonardo Balerdi, un autre pilier de l’OM pourrait faire ses valises. En difficulté ces dernières semaines, Pierre-Emile Højbjerg (30 ans) envisagerait sérieusement un départ cet été.

Un nouveau départ se profile à l’OM. Alors que l’avenir de Leonardo Balerdi s’inscrit déjà en pointillé, c’est désormais un autre cadre de l’Olympique de Marseille qui pourrait quitter le navire. Selon Foot Marseille, Pierre-Emile Højbjerg envisagerait un départ lors du prochain mercato estival. Un tournant majeur pour le club phocéen, tant l’international danois s’était imposé comme un élément incontournable de l’entrejeu depuis son arrivée.

Une baisse de régime inquiétante

Ces dernières semaines, les performances d’Højbjerg interrogent. Moins influent, moins impactant, le milieu semble traverser une période de creux. La dimension physique, d’abord, pose question. Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1, le Danois apparaît parfois en difficulté dans l’intensité, moins dominateur dans les duels et moins tranchant dans ses interventions.

Sur le plan technique aussi, le rendement du joueur de 30 ans est en recul. Dans un milieu à deux, où le capitaine de l’OM doit à la fois récupérer, organiser et orienter le jeu, la charge semble trop lourde à porter sur la durée.

Un climat pesant en interne

Mais au-delà du terrain, le contexte marseillais pèse également. L’OM traverse une période agitée, avec des tensions en interne qui fragilisent l’équilibre du vestiaire.

Le cas Mason Greenwood, en froid avec Medhi Benatia, illustre ce climat de plus en plus délicat. Dans cet environnement instable, plusieurs cadres s’interrogent sur leur avenir.

Un été décisif pour l’OM

Dans ce contexte, la réflexion de Højbjerg sur un éventuel départ n’a rien d’anodin. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large, où l’OM pourrait être amené à repenser une partie de son effectif. Après Balerdi, voir un autre titulaire indéboulonnable envisager un départ serait un signal fort.

À semaines mois du mercato estival, Marseille se retrouve face à un tournant. Et cette fois, c’est bien toute la colonne vertébrale de l’équipe qui pourrait être impactée.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)