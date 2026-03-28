Équipe de France : Deschamps va tout changer face à la Colombie et a trouvé la perle rare pour le Mondial

Ce dimanche soir face à la Colombie en amical, Didier Deschamps devrait bouleverser tout son onze. Le sélectionneur tricolore a également trouvé sa perle rare en vue de la Coupe du Monde.

Alors que l’Équipe de France poursuit sa tournée de préparation aux États-Unis avant la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps prépare une révolution tactique pour le match amical contre la Colombie dimanche soir. Après une victoire convaincante face au Brésil (2-1), le sélectionneur tricolore entend profiter de cette fenêtre internationale pour tester des solutions nouvelles, en changeant complètement sa compo.

Une compo “mi-expérimentale, mi-stratégique”

Pour ce deuxième match de la tournée, Deschamps devrait opérer une rotation importante dans son onze de départ. Avec déjà une victoire dans les jambes et un groupe élargi de 25 joueurs pour les deux rencontres, l’objectif est clair : donner du temps de jeu à un maximum de cadres et d’options offensives avant la Coupe du monde.

En ce sens, le onze de l’EDF devrait s’articuler ainsi, selon L’Équipe : Samba – Kalulu, Lacroix, L. Hernandez, Digne – Kanté, Camavinga – Kolo Muani, Cherki, Akliouche – M.Thuram.

Ekitike, la perle rare qui monte

En attendant, le nom qui revient avec insistance dans les discussions autour de l’équipe de France est celui de Hugo Ekitike. L’attaquant de 23 ans, aujourd’hui à Liverpool, s’est montré décisif lors de la victoire face au Brésil, inscrivant un but qui a confirmé sa montée en puissance en sélection.

L’ancien du PSG a gagné des points précieux auprès de Deschamps grâce à sa capacité à combiner avec les stars de l’équipe, notamment Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Cette complémentarité offensive, où Ekitike peut jouer sur un côté tout en étant dangereux dans la surface, fait de lui un candidat crédible pour une place de titulaire à gauche lors de la Coupe du monde 2026.

Une complémentarité avec Mbappé qui change la donne

La force d’Ekitike ne réside pas seulement dans sa finition, mais aussi dans sa compréhension du jeu avec Mbappé. D’après les analyses tactiques récentes, le duo fonctionne bien dans des systèmes où Mbappé décroche ou attire les défenses, laissant des espaces que l’attaquant de Liverpool exploite avec son jeu de profondeur et son sens du but.

Cette complémentarité pourrait devenir un atout majeur pour les Bleus, surtout si Deschamps décide d’adopter une animation offensive plus flexible à la Coupe du monde, avec des joueurs capables d’interchanger leurs positions sans perte de fluidité.

Avec moins de 100 jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, ces matchs amicaux sont essentiels pour affiner les choix tactiques et les hiérarchies dans le groupe. Mbappé reste évidemment la pièce maîtresse du projet, mais des profils comme Ekitike apportent une option offensive différente, plus mobile et imprévisible.