Equipe de France : Mbappé s’en va, Lucas Chevalier prêt à faire fermer des bouches

L’attaquant a quitté les Bleus, avec qui le portier du PSG devrait vivre son baptême du feu dimanche…

Grâce à sa victoire contre l’Ukraine jeudi soir au Parc des Princes (4-0), l’équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 avant même son dernier match des éliminatoires qui aura lieu dimanche contre l’Azerbaïdjan (18h). Du coup, 3 joueurs ont quitté la sélection : Kylian Mbappé, Manu Koné et Eduardo Camavinga.

Chevalier jouera (gros) contre l’Azerbaïdjan

Et selon RMC, Didier Deschamps va procéder à un large turn over qui devrait permettre à Lucas Chevalier de faire ses débuts avec les Bleus. « En tant que numéro 2 dans la hiérarchie derrière le titulaire Mike Maignan, Lucas Chevalier pourrait ainsi fêter sa première sélection. Appelé régulièrement par Didier Deschamps depuis un an, le gardien du PSG n’a encore jamais eu l’occasion de porter le maillot bleu. Ce sera aussi la possibilité pour lui de montrer ses qualités et de reprendre confiance après un début de saison mitigé avec son club », indique le média. Chevalier avait pourtant bien débuter avec le PSG avec un arrêt décisif lors de la séance de tirs au but contre Tottenham en Supercoupe d’Europe. Mais depuis, l’ancien Dogue, transféré pour 55 M€ qui fait de lui le troisième gardien le plus cher au monde, est régulièrement critiqué pour ses prestations. Les Bleus lui permettront-ils de redorer un peu son blason ? Réponse dimanche soir…